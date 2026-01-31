嘉義水上鄉民宅惡火烈焰沖天 「3房陷火海」傳爆炸聲

嘉義縣 / 綜合報導

嘉義縣水上鄉，昨(30)日晚上11點多，一處民宅傳出火警，火勢快速往左右兩側蔓延，一共3戶受到波及，現場烈焰沖天，讓不少居民嚇壞了。消防隊獲報後趕緊前往滅火，整起火警意外，在一個多小時後順利撲滅，還好沒有人受困受傷。

深夜鐵皮建築陷入火海，火勢越燒越猛烈，一發不可收拾，橘紅色火舌，不停往上竄，伴隨濃濃黑煙，還不時傳出爆裂聲響，從遠處都能清楚看見火警，巨大黑煙直竄天際，沒多久，火勢開始往旁邊延燒，一共3戶，全部遭殃，夜空也被照成橘紅色一片。

火警意外發生在嘉義縣水上鄉下寮村，一處鐵皮建築，昨日晚上11點多，傳出火警火勢極大，消防隊獲報之後，立刻趕往滅火，經過大概1個多小時，終於在凌晨快一點時，將火勢撲滅，還好沒有人員傷亡，根據了解，是一戶民宅冒出火煙，伴隨疑似爆炸聲響後，火勢快速往左右兩側蔓延，共有3戶二樓鐵皮屋全面燃燒，還好人都已經在第一時間逃生，沒有人員受困受傷。

嘉義縣消防局水上分隊小隊長王建仁說：「本局立即派遣各式消防車輛，16車32人，前往救災，燃燒面積約為380平方公尺，現場無人員受困。」深夜凌晨大火，民宅幾乎燒毀，還好人都有順利逃生，至於詳細起火原因，還有待進一步調查釐清。

