嘉義水上鄉生育補助加碼至1萬元 友善育兒環境

（中央社記者蔡智明嘉義縣30日電）嘉義縣水上鄉代表會日前通過公所提案，修正「生育補助自治條例」，將原本每名新生兒補助新台幣6000元，提高至1萬元，以提升鄉民生育意願、改善人口結構。

水上鄉長林緗亭今天告訴中央社記者，隨著育兒、醫療與生活成本逐年攀升，生育初期經濟壓力往往成為年輕夫妻的重要考量；此次修法是配合中央明年調高生育補助金額每名新生兒至10萬元的政策，希望在關鍵時刻提供更實質協助，讓鄉民在面對生育選擇時，能真切感受到政府的支持與陪伴。

林緗亭說，依新規定，凡新生兒於水上鄉完成出生登記或初設戶籍，且其父或母其中一方設籍水上鄉連續滿6個月以上，並於申請時仍持續設籍者，即可提出申請；每名新生兒可申請生育補助1萬元，限申請1次。

林緗亭表示，生育補助是完善婦幼福利政策重要一環，公所已斥資4000萬元興建「水上如親公共托嬰中心」，預計於115年底完工；未來也將持續檢視鄉內人口結構與家庭需求，整合醫療、托育及社會福利資源，逐步打造更安心、更友善育兒生活環境。（編輯：陳仁華）1141230