嘉義水上鄉首發《青年返鄉誌》 青年創生故事登場

嘉義縣水上鄉公所出版《青年返鄉誌》，30日舉辦新書發表會。（嘉縣府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣水上鄉公所首次自力出版《青年返鄉誌》新書，記錄仙草家族傳承3代自創品牌、球友變木瓜農友等12位在地創業就業築夢故事，30日發表，展現地方創生成果，期待鼓舞更多青年勇敢返鄉或移居就業，為農村注入新活力。

《回來，是一種遠行。青年返鄉誌》收錄仙草家族第3代陳法志、設計師陳文輝轉職用科技種木瓜、賴俊溢及賴俊穎兄弟從夜市牛排做到返鄉開烘焙坊結合牛排餐廳、呂炎坤及呂竑毅父子開設工作室長期用鏡頭記錄在地風土民情傳承鄉親情感，共12位青年返留鄉或移居水上創生的故事。

水上鄉長林緗亭、縣長翁章梁30日參加「水上仙草柔軟節」，推薦水上紅骨仙草好滋味。（嘉縣府提供／廖素慧嘉縣傳真）

水上鄉公所30日舉辦「水上仙草柔軟節」市集活動，人潮滿滿。（嘉縣府提供／廖素慧嘉縣傳真）

水上鄉種植生產特有紅骨仙草。（嘉縣府提供／廖素慧嘉縣傳真）

水上鄉公所30日舉辦「水上仙草柔軟節」，發表此書，縣長翁章梁、鄉長林緗亭期許他們勇敢築夢的故事能號召更多人活絡農村有新生活、新經濟力。

林緗亭說，《青年返鄉誌》涵蓋水上鄉多元的產業與文化面貌，他們以實際行動證明水上鄉是最好的創業舞台，公所全力支持，連3年舉辦仙草柔軟節大力推廣水上特有紅骨仙草，招商市集也要求開發仙草相關料理，就是要更多人認識水上仙草是優質品牌。

翁章梁表示，書中記錄了外地青年因熱愛水上而移居定居，例如咖啡職人、個性畫框創作者、原住民青年及跨縣市務農青年等，讓更多人看到水上的可能，充滿活力與生機，嘉義縣未來匯聚台積電、無人機、Outlet等大型建設，會讓嘉義變得更好。

