嘉義沙鍋魚頭店名食安連環爆！ 客又控吃到「塑膠袋」

嘉義縣 / 綜合報導

嘉義市老字號沙鍋魚頭店，日前被消費者反映餐點「出現蟑螂」，業者昨（21）日才出面致歉，沒想到又有消費者發文，自己遇到同樣情形，甚至還有其他消費者說，疑似吃到塑膠袋，食安問題連環爆，恐怕影響民眾信任，對此業者再次致歉，強調店休兩天，全面消毒、並加強員工訓練，檢視整個流程以及進貨來源，而嘉義市衛生局昨日也前往店內稽查，沒有發現病媒蹤跡，但是有環境缺失，已經要求業者限期改善。

民眾外帶嘉義沙鍋魚頭，回家加熱，但放大一看，一隻小強就攤在飯菜上，前一天才剛有消費者反映，餐點吃到蟑螂異物，業者昨日出面致歉強調檢討，沒想到又有人指出餐點又出現小強，食安疑慮再度遭到質疑。

廣告 廣告

餐點不只出現小強危機，還有人說自己12日外帶沙鍋菜，裡面居然有疑似塑膠袋的異物，質疑湯頭滿滿塑化劑。當事消費者說：「我女兒才十歲，她就以為是大白菜，她就夾起來吃，她就想說奇怪，怎麼咬不爛，我一看才發現是塑膠袋，當下只好整鍋不吃，因為怕有塑化劑問題。」

一位反映的消費者20日到嘉義知名沙鍋魚頭分店外帶，反映回家發現一隻大蟑螂在裏頭，接著第二位消費者也表示，自己同一天到總店外帶，遇到同樣情形，接著又有第三位消費者說，12日外帶沙鍋菜回家，結果裡面居然疑似有塑膠袋，食安衛生連環爆，有人就表示已經影響消費信任。

當事業者林佳慧說：「休息兩天，暫停營業，希望針對顧客吃到的異物事件，好好謹慎處理，全面檢視所有門市流程，還有我們進貨來源。」接獲反映，一早店內員工仔細消毒每個角落，店休兩天，業者強調除全面消毒，加強員工教育訓練。

嘉義市衛生局副局長莊美如說：「(現場)我們是沒有發現病媒情形，但是有一些環境的缺失，限期改善期間完之後，再去複查。」畢竟食安問題不可輕忽，衛生局持續追蹤，業者全面檢討，盼能挽回消費者信心。

原始連結







更多華視新聞報導

台北鳳梨酥名店傳食安爭議？ 消費者.業者認定分歧

用餐顧客驚見「死老鼠」 日式定食餐廳歉 衛生局將稽查

客控食品袋有「中國品牌菸蒂」 業者：未遇過.將回收下架

