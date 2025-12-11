嘉義海味魅力大公開嘉鄉料理：水產篇新書發表

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府今11日發表「FARM-TO-TABLE 從漁場到餐桌一整年都好吃的嘉鄉料理：水產篇」料理專書，延續去年出版的蔬果篇，以四季為架構，整理16項水產的產季特性、背景資訊與料理建議，協助民眾從時序角度，理解嘉義海味的自然循環。

縣長翁章梁、料理研發主廚陸巧因今在新書發表會上大力推廣優質水產及「從產地到餐桌」食農教育理念，並現煮端上書中鯧魚料理「金鯧南蠻漬」，瞬間香氣四溢、令人食指大動，陸巧因不僅是嘉義女兒更具備護理背景，也盼熟悉的食材經過新的手法詮釋，展現出兼顧美味與健康的嶄新姿態。

文化觀光局指出，春、夏、秋、冬分別對應不同代表食材，讀者能清楚掌握各種水產最適合的料理時節，全書有30道創意料理食譜，包含烏魚子鑲雞翅、南洋椰奶黑鯛魚湯泡飯、牡蠣馬鈴薯慕絲焗烤、鰻魚迷你塔可杯、台灣鯛魚卷、虱目魚馬鈴薯餅等，藉由「吃在地」、「食當季」方式，減少食材運輸能源消耗，深入運用在地農特產。

嘉義縣水產豐富，是台灣餐桌上之重要根基，許多家家戶戶熟悉的魚、蝦、貝類皆產自嘉義海線，並且近年因「辦桌文化」而興起的鱷魚肉料理，其大宗產地也在嘉義縣義竹鄉，以及虎皮蛙（俗稱田雞）產量佔據全國第一，「東石蚵」亦為嘉義獨有品牌。

文觀局長徐佩鈴說，嘉義縣不只有眼睛看得到的風景，豐美的物產與水產更是不可忽視的嘉義印象，水產長年穩定供應全台，豐富國民每日餐桌，而海岸、沙洲、港口、魚塭等景色，也是不可錯過的觀光特色，藉出版書籍結合視覺、味覺，走入每個家庭的日常飲食。

陸巧因分享，嘉義縣物產豐饒，小時候在這裡土生土長，長大後每次回家，最期待的就是要大快朵頤海產一番，因為自己的醫護背景，所以一直鼓勵大家攝取海產裡的優質蛋白質，因此書中菜單設計就是希望讓大家在一般量販店買得到食材，在家就能輕鬆料理，更推薦到嘉義優鮮購買，再依據書中資訊，依樣畫葫蘆做出好菜。

翁章梁說，豐富優質的食材到最後就是要上餐桌給人享用，所以嘉義縣有很多餐廳、民宿專門製作在地好料給訪客食用，因此縣府出版書籍，用最平易近人的方式分享給所有人，陸續介紹了蔬果及海產，透過陸巧因主廚的巧手搭配，彰顯嘉義特色口味、推廣到更多人生活裡。

嘉義縣政府將這本「活跳跳」的水產料理專書獻給國人，特別感謝從事水產產業的夥伴在製作本書時提供知識與經驗上的幫助，兼具內容深度與實用價值。

圖：嘉義縣政府今11日發表「FARM-TO-TABLE 從漁場到餐桌一整年都好吃的嘉鄉料理：水產篇」料理專書，延續去年出版的蔬果篇，以四季為架構，整理16項水產的產季特性、背景資訊與料理建議，協助民眾從時序角度，理解嘉義海味的自然循環。（記者吳瑞興翻攝）