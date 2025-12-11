嘉義海味魅力大公開！從漁場到餐桌，一整年都好吃的嘉鄉料理。

為推廣嘉義縣優質水產與「從產地到餐桌」食農教育理念，嘉義縣政府12月11日舉辦新書發表會，邀請民眾來吃嘉義最「青」、最特色的水產料理。

縣長翁章梁表示，《FARM-TO-TABLE 從產地到餐桌——一整年都好吃的嘉鄉料理：水產篇》料理專書延續去年出版的《FARM-TO-TABLE 從產地到餐桌——一整年都好吃的嘉鄉料理：蔬果篇》料理專書，以四季為架構，整理嘉義縣16項水產的產季特性、背景資訊與料理建議，協助民眾從時序角度理解嘉義海味的自然循環。春、夏、秋、冬分別對應不同代表食材，使讀者能清楚掌握各種水產最適合的料理時節。全書共計30道創意料理食譜，包含烏魚子鑲雞翅、南洋椰奶黑鯛魚湯泡飯、牡蠣馬鈴薯慕絲焗烤、鰻魚迷你塔可杯、臺灣鯛魚卷、虱目魚馬鈴薯餅等，使讀者能藉由「吃在地」、「食當季」等方式，來減少食材運輸之能源消耗；並深入認識在地農特產，推廣「食以農為本」之食農教育理念。

嘉義縣水產豐富，是臺灣餐桌上之重要根基，許多家家戶戶熟悉的魚、蝦、貝類皆產自嘉義海線，並且近年因「辦桌文化」而興起的鱷魚肉料理，其大宗產地也在嘉義縣義竹鄉；不僅虎皮蛙(俗稱田雞)產量佔據全國第一，「東石蚵」亦為嘉義獨有品牌。

嘉義縣文觀光局局長徐佩鈴表示，嘉義縣不只有眼睛看得到的風景，豐美的物產與水產更是不可忽視的嘉義印象，嘉義水產長年穩定供應全臺，豐富了國民每日的餐桌。縣內之海岸、沙洲、港口、魚塭等景色，也是嘉義不可錯過的觀光特色。藉由本書出版，盼望結合視覺與味覺，讓嘉義的美景和豐富的水產進入每個民眾的心中與日常生活的飲食文化中。

今天嘉義縣政府將這本「活跳跳」的嘉義水產料理專書贈予國人，也特別感謝本縣從事水產產業的夥伴在製作本書時提供知識與經驗上的幫助，使這本書能兼具內容深度與實用價值。