嘉義清晨自小客半路失控猛撞停車 19歲女乘客滿臉鮮血送醫

嘉義自小客失控狂撞停放車，19歲女滿臉鮮血送醫搶救。（圖 ／翻攝畫面）

嘉義市興業西路16日清晨上演驚險車禍意外，1輛自小客車在清晨5點多行經路段時突然失控，猛烈撞上路邊停放車輛，巨大的撞擊聲驚醒附近住戶。嘉義市消防局於5時27分接獲通報後迅速派遣救護與消防人員前往處理，抵達後發現肇事車輛橫躺在道路中央，車頭幾乎全毀，現場碎片散落一地，畫面怵目驚心。

車內共有 3 名乘客，均受到不同程度傷勢，其中一名 19 歲女子傷勢最為明顯。她當時坐在後座，疑似因撞擊力道巨大，整張臉沾滿鮮血，頭部有可見外傷，還伴隨右膝擦傷，情況相對嚴重。救護人員立即評估她的狀況並進行包紮止血，之後迅速送往嘉義基督教醫院治療。所幸當時仍保持清醒，但為避免內出血等可能性，醫院後續仍需進行進一步檢查。

據初步了解，這起事故發生在交通不算壅塞的凌晨時段，肇事自小客車當時行駛於興業西路，但因不明原因突然偏離車道、失去控制，直接撞上路旁停放的車輛，猛烈撞擊使車身彈回道路中央，呈打橫姿態停下，所幸未殃及其他用路人。警方已於現場拉起封鎖線並調閱附近監視器，正試圖釐清肇事原因，包括駕駛是否疲勞、酒駕，或是否有其他外力因素導致失控，目前 3 名乘客均已接受醫療處置，詳細事故責任與肇事原因仍待警方後續調查釐清。

