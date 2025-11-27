嘉義溪北六興宮建廟200週年暨王得祿將軍256歲聖誕入神聖典

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣新港鄉溪北六興宮欣逢建廟200週年暨王得祿將軍256歲聖誕，今27日結合佛、道教科儀聯合舉辦聖典，主祀黑面三媽指示雕塑王得祿將軍神像，並為其舉行入神儀式，縣長翁章梁、立委陳冠廷、新港鄉長葉孟龍、主任委員江筱芃等人出席祭拜，感念神恩。

六興宮指出，正黑面三媽原是王得祿將軍在溪北自宅供奉，道光12年王得祿將軍平定嘉義地區張丙之亂，因此著加恩賞太子少保銜，清道光16年又有沈知之亂，王得祿再度奉命回臺平亂後晉加太子太保銜。

為叩謝三媽庇佑，王得祿將軍集合附近六個村莊創建溪北六興宮，也是全臺灣黑面三媽的祖廟，廟內奉有王得祿將軍及其後代子孫長生祿位共計96面，極具有歷史價值。

入神是道教特有的開光儀式，旨在賦予神像靈性，當神像雕刻完成後，工匠或道士會在神像背後開孔，這個孔洞用來放入「入神物」，並以紙符和木塞封住。

儀式在選定的吉時進行加持，完成開光後，神像才會具有神力，根據民俗，若神像未經入神和開光儀式，則僅能算作木雕，並不具備神。

主委江筱芃說，這次以道教、佛教科儀呈現慶典，特別取名「得祿妙哉」，黑面三媽是王得祿將軍的守護神，六興橋興建完畢後，媽祖指示雕塑王得祿神尊，並加入橋梁動土典禮的金沙和成泥製作，人神共榮，祝願國家風調雨順、國泰民安。

翁章梁說，王得祿將軍與溪北六興宮關係密切，六興宮滿200週年，在媽祖的指示下雕刻了一座王得祿泥塑神像，今天懷著感恩的心情，透過入神儀式賦予靈性與神力，盼此處香火保佑嘉義縣平順、保庇爐下眾子弟，尤其拜完出來後更下起毛毛細雨，瑞雨就是財，有祥和之意，很榮幸參與歷史性的活動。

圖：嘉義縣新港鄉溪北六興宮欣逢建廟200週年暨王得祿將軍256歲聖誕，今27日結合佛、道教科儀聯合舉辦聖典，主祀黑面三媽指示雕塑王得祿將軍神像，並為其舉行入神儀式，縣長翁章梁、立委陳冠廷、新港鄉長葉孟龍、主任委員江筱芃等人出席祭拜，感念神恩。（記者吳瑞興翻攝）