嘉義溪口「溫馨夢想家」啟用 守護長輩健康

（中央社記者黃國芳嘉義縣10日電）嘉義縣柴林腳教育基金會長年為溪口鄉長者提供穩定溫飽的餐飲服務，近年更募資興建「溫馨夢想家」園區，今天揭牌啟用，進一步守護在地長輩健康。

財團法人柴林腳教育基金會今天在溪口鄉柴林村舉辦「溫馨夢想家」揭牌啟用典禮，嘉義縣長翁章梁、基金會董事長王崑池等人及社區長輩，共同見證園區啟用。

嘉義縣政府發布新聞稿表示，柴林腳教育基金會深耕地方多年，早年創辦「老人食堂」，為在地長者提供穩定溫飽的餐飲服務，目前每年供餐量已達6萬人次，每日製作逾300份餐盒，成為社區重要的長者支持力量。

縣府說，基金會除餐飲服務外，並以王家古厝為據點，設置社區照顧關懷據點暨巷弄長照站、失智關懷據點，並提供長照交通接送及營養餐飲服務，同時承辦溪口鄉樂齡學習中心，持續推動長者關懷與社區照顧工作。

此外，縣府表示，基金會王氏家族近年來攜手社會善心人士，共同募資約新台幣3000萬元興建「溫馨夢想家」園區，設置多功能長者活動及學習空間、樂齡健身房等場域，為社區長者打造更安全、舒適且多元的使用環境。

基金會執行長王崑成表示，透過完善的運動與活動空間，協助長者維持肌力與行動力，降低未來臥床風險，進而減少醫療資源負擔，讓長輩能在熟悉的社區安心生活、在地共老。

翁章梁致詞肯定當地王氏家族長期回饋鄉里、投入公益的精神，且為社區注入穩定且溫暖的照顧力量。（編輯：吳素柔）1150110