嘉義火雞肉飯消波塊20款絨毛玩偶DIY！KHTOY巨型扭蛋機必拍打卡

全台首間沉浸式「PON PON DIY 絨毛玩偶手作店」於KHTOY絨毛玩偶旗艦館內正式開幕！粉絲可以親手體驗「DIY充棉＋縫紉」，結合台味文化與創意設計，親手為玩偶注入靈魂！現場推出包括「消波塊」、「三角錐」、「檳榔」，以及最道地的嘉義「火雞肉飯」等超過20款角色。同步亮相的還有以「火雞肉飯」為靈感打造的超巨大扭蛋機，絕對是必拍打卡點！

KHTOY 全新打造「PON PON DIY 絨毛玩偶手作店」，主打「親手創造的療癒感」。消費者可親自體驗從充棉、縫合到完成作品的全流程，挑戰「手作玩偶」的樂趣。

現場超過20種可愛角色自由選擇，其中最受矚目的亮點角色是嘉義限定「火雞肉飯」主題娃娃，經典配菜「小黃瓜」、「醃蘿蔔」當然也不能少！將台灣味以可愛形式呈現，是手作體驗必選角色之一。

完成體驗後，還能獲得一張「絨毛玩偶製作認證卡」，象徵每位創作者的專屬成就時刻，超適合爸媽帶小朋友來體驗這場有趣的親子互動。

店內特別設計「內用自助餐DIY體驗區」，讓手作體驗更具臨場感。親手打造一盒屬於自己的火雞肉飯便當，搭配雞腿、花椰菜、香菇等配菜玩偶，每個細節都充滿台式溫度。

想「外帶」的粉絲也能前往「外帶點餐區」，體驗劃單、結帳、叫號取餐的真實流程，並可入手精美盒裝「火雞肉飯」周邊伴手禮，重現台灣小吃店的獨特互動感。

即日起至12月31日，凡於DIY手作店內拍照上傳至IG或FB並追蹤官方粉專，即可憑手作店消費明細於旗艦館內享有 75折優惠。「PON PON DIY絨毛玩偶手作店」採購票入場，門票為 NT$399(可兩人入場，5歲以下兒童不在此限)，手作店內可全額折抵消費，讓民眾盡情投入手作的樂趣。

除了手作體驗，現場最吸睛的莫過於以「火雞肉飯」為靈感設計的超巨大扭蛋機！

不僅外型萌度爆表，此次更推出一系列限量生活周邊，等著幸運玩家解鎖。從最大獎「20 吋雞肉飯前開式行李箱」、雞肉飯玩偶毯、摺疊購物車、絨毛椅凳，到可愛電鍋碗與槌槌棒，全系列皆為 KHTOY 獨家火雞肉飯商品，活動期間打卡還可抽限量行李箱、摺疊購物車等好禮。

同場加映，韓國人氣IP「DINOTAENG」全新展區同步登場，凡購買 DINOTAENG 短尾矮袋鼠商品憑發票明細並轉發貼文，即可獲得可愛氣球一顆！

【Info】

PON PON DIY絨毛玩偶手作店活動

地點：KHTOY絨毛玩偶旗艦館（嘉義縣民雄鄉工業一路6-6號）

門票：NT$399（可於手作店內全額折抵）

