嘉義炸雞店老闆嫌5歲女童吵！用麻將牌尺打小腿2下 判拘役40日賠4萬

嘉義地區發生一起成年人對幼童施暴案件。日前一名炸雞店林姓老闆因不滿員工陳女的5歲女兒在工作場所哭鬧，情緒失控之下，涉嫌以麻將用牌尺敲打女童右小腿2下，造成女童小腿擦傷。

事件發生後，女童母親隨即向警方報案並提出告訴。警方與檢察官介入調查，認定林男行為已構成傷害罪，且因被害人為未滿12歲兒童，依據兒童及少年福利與權益保障法規定，必須加重其刑。檢方隨後將林男起訴。

一審法院判決林男拘役50日，但林男不服判決結果提出上訴。二審法官在審理過程中指出，林男身為成年人，理應考量被害人年幼的狀況，採取平和方式處理兒童哭鬧情形，而非以工具敲打致使受傷，其行為確實應予非難。

然而，法官同時考量林男在審理過程中坦承犯行，並表達悔意，願意與被害人家屬進行調解賠償，因此二審改判拘役40日。

在民事求償部分，女童母親原本請求50萬元精神損害賠償及770元醫藥費用。林男雖承認造成傷害事實與應負擔醫療費用，但認為50萬元精神賠償金額過高，僅願意支付1萬2千元。

法院在審酌女童年幼、事件發生經過，以及雙方經濟狀況等因素後，認定女童確實因此事件遭受精神上損害，最終判決林男應賠償4萬元精神撫慰金及770元醫藥費用較為適當。本案刑事與民事部分判決，雙方仍可提出上訴。

