嘉義燈會將有110場世界級藝術饗宴 翁章梁邀海內外遊客來嘉賞燈

翁章梁縣長熱情邀請來自海內外的遊客，3月3日至3月15日來「嘉」賞燈。（圖/嘉義縣政府提供）

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】第24屆的「2026阿里山日出印象音樂會」今（1）日在阿里山國家森林遊樂區祝山觀日平台熱鬧登場，嘉義縣縣長翁章梁特別結合音樂會主持「2026台灣燈會」倒數啟動儀式，翁章梁在寒意逼人的音樂會中，熱情邀請來自海內外的遊客，3月3日至3月15日來「嘉」賞燈。

冷冷的祝山「阿里山日出印象音樂會」現場，董事長樂團、Skyline天際線融合爵士樂團及樂興之時管絃樂團輪番上台熱情表演出動人的樂曲，陪伴不畏寒意的遊客們在寧靜的黑夜中等待元旦第一道曙光。雖因濃霧瀰漫，遮蔽期待的日出。現場的美好氛圍仍留下的美好回憶，大家都期待明年能再次前來欣賞阿里山美麗的日出。

今（2026）年國家級的台灣燈會在嘉義並進入倒數階段，縣府團隊已緊鑼密鼓的積極籌備中，翁章梁縣長今天也籍由音樂會時機，特別與副縣長劉培東，並邀請交通部觀光署阿里山國家風景區管理處長黃怡平、農業部林業及自然保育署處長汪昭華與嘉義分署長李定忠、立法委員陳冠廷及美國在台協會高雄分處長張子霖等貴賓，共同為燈會啟動倒數儀式。

翁章梁說，燈會亮點包含大阪世博會台灣館將搬到現場，還邀請了日本的睡魔祭與愛爾蘭的踢踏舞。燈會期間正值棒球世界經典賽，因此準備了一場Team Taiwan大遊行，邀請大家一起來，感受嘉義的熱情和活力。燈會期間除了有台灣及國際燈組外，表演活動將匯集13組國際團隊及超過30組國內頂尖團隊齊聚嘉義，展現110場世界級藝術饗宴，邀請海內外遊客3月3日至3月15日來「嘉」賞燈。