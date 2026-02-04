嘉義燈會重現Tech World館 卓榮泰不忘喊話：看完燈會回到國會爭取預算

2026台灣燈會TECH WORLD館記者會，左起嘉義縣長 翁章梁、行政院長 卓榮泰、經濟部長 龔明鑫。李政龍攝



台灣燈會3月3日在嘉義登場！其中一大亮點是縣方將原汁原味的世博台灣Tech World館搬到會場，行政院長卓榮泰今（2/4）舉行記者會指出，Tech World館在國際上受到重視，現在把台灣館帶回家，希望國人可以分享榮耀，在家就可以連結世界。推銷燈會台灣館，卓榮泰也不忘喊話，「看完燈會，回到國會，把必要的預算爭取回來」。

現場播放大阪世博TECH WORLD館的紀錄短片。經濟部國貿署長劉威廉細數場館建造過程，強調「以科技為名」，讓世界知道台灣是科技之島。

卓榮泰致詞表示，TECH WORLD館融合台灣深厚文化底蘊加上先進科技，是台灣傳統與現代進步的全新體驗，生命劇場、自然劇場、未來劇場都原汁原味搬回台灣，讓國人體驗。選在嘉義燈會，就是以玉山為出發點，再重回嘉義。

嘉義縣長翁章梁也介紹燈會12亮點，除了TECH WORLD館，還有逾千台無人機展演、馬力歐親子專區、青森睡魔、阿里山神木主燈等，從地景風貌、人文脈絡出發，向世界展現這座城市從農業大縣蛻變為農工科技大縣的自信與生命力。

翁章梁強調，嘉義過去一直默默擔任台灣糧倉角色，未來希望能夠光耀台灣，點亮嘉義。

