嘉義燈會3月登場！ 「新住民展區＋鄒族展演」展現多元融合

嘉義台灣燈會將在3月3日元宵節登場，為了推動文化交流跟族群融合，今年特別規劃了新住民展區，包括有「進嘉門．伊嘉人」新住民燈區跟文化展演，另外鄒族文化更是不能錯過，除了有燈區展演活動，也深度結合鄒族傳統音樂舞蹈，要展現嘉義市各族群的移居城市。

穿著鄒族傳統服飾，手中甩動風笛，發出超大聲響，震撼力十足。

他們是來自阿里山的阿里山鄒族風笛表演藝術團，由八個不同部落的青年所組成，推廣鄒族文化，從3月3日到3月15日，總共展出13天的嘉義台灣燈會，有以鄒族傳說燈區，展演活動也深度結合鄒族傳統樂舞與文化。

表演團隊緊鑼密鼓練習，也把道具陸續搬出來，認真準備。

講起家鄉越南文化，露出甜甜笑容眼睛發亮，她是來台25年的新住民阮金紅。第一段婚姻離婚收場，直到遇到現任丈夫，重新出發，拍攝第一部紀錄片失婚記，透過鏡頭成了新住民姊妹們的情緒出口。

金紅另一個角色，是越在嘉文化工作棧空間發起人，從文化推廣、展覽活動到年節聚會，甚至還打造KTV，讓移工們有個安全的放鬆聚點。

用各種可能來推動越南文化，金紅笑說，在台灣的時間比在越南還長，更感受到，嘉義是個能接納各種文化的地方。

嘉義縣目前新住民人口約1.4萬人，嘉義台灣燈會也特別設立「進嘉門．伊嘉人」新住民燈區，記者會中七位來自越南、印尼、緬甸等國的新住民姊妹，手拉行李箱緩步登場，呼應新住民燈區定位為一座蘊含理解、共感與祝福的光影嘉年華。

今年將客家文化意象全面融入各展區中，實現真正的族群文化融合，更展現出，嘉義縣就是適合所有族群居住的宜居城市。

