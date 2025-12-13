嘉義特富野古道3年5度拍到黑熊 林保署籲攜帶熊鈴加強防護

林保署嘉義分署近期多次在嘉義阿里山特富野古道南端入口拍攝到台灣黑熊身影，最近一次是今年10月，在距離特富野古道僅500公尺的南側闊葉林第5度拍到，嘉義分署特別提醒登山民眾，若有上山須特別注意自身安全，建議可攜帶熊鈴自我防護，降低接觸風險。

嘉義分署指出，近期在特富野古道周邊多次記錄到台灣黑熊活動，過去兩年該署在特富野南端入口處，以紅外線相機共拍攝到4次黑熊影像，而今年10月嘉義縣鄒族獵人協會執行計畫時，在距離特富野古道南側僅500公尺的闊葉林，第5度拍到黑熊直立拍打鏡頭，判斷為年輕的黑熊在該區覓食。

黑熊疑似在古道附近覓食。圖／台視新聞

嘉義分署呼籲，民眾在登山前應先留意當地是否有黑熊出沒紀錄，行進途中則建議配戴熊鈴或其他能發出聲響的裝備，以降低與黑熊意外接觸的風險；如前往有熊區域，則建議隨身攜帶防熊噴霧，並置於隨手可及的位置，以便在緊急情況下能迅速應對；若真的遇見黑熊，切勿裝死或爬樹，應保持冷靜、面向黑熊並緩慢後退，避免刺激牠做出攻擊行為。

嘉義分署強調，面對野生動物應遵守「不接觸、不干擾、不餵食、食物不外露」的四不原則，只有做好相關準備，才能讓登山活動在兼顧安全與尊重野生動物的前提下順利進行。

