嘉義特色登山步道 盡享自然風光
記者李佩玲／專題報導
倚山面海的嘉義縣，擁有多條特色登山健行步道，如入選臺灣觀光100亮點的「二延平步道」、有親民版抹茶山之稱的「二尖山步道」、具有百年歷史的「瑞太古道」，以及被譽為五星級步道的「石棹步道群」等；不妨趁著假期到來，一起走入山林、大口森呼吸，享受嘉義步道好風光。
二延平步道
海拔約1150公尺，步道長約2165公尺，入口位於台18線公路52.8公里處，入口即有觀景平臺，步道路徑是早年山上居民開墾時所闢，從隙頂山與二延平山間的空隙通過，視野展望絕佳，沿途有竹林、奇石、茶園等不同的風光，並可俯瞰嘉南平原、仁義潭及蘭潭水庫等風景，天氣晴朗時，還可遙望東石與布袋外港，往東可眺望玉山群峰山景，冬季更有機會看到雲瀑、雲海，夕陽美景更吸引許多攝影人士專程前往拍照。另外，步道周邊還有特色餐廳，遊客可一邊品嘗鄒族風味餐或暖心鍋物，一邊欣賞美麗景觀。
二尖山步道
穿梭於茶園及產業道路之間，可串連山巔稜線步道，沿途視野開闊，漫步其間，群山環繞，是具有日出優勢的景觀步道。早年滿山龍眼樹，先民伐木造窯燒炭，擔負至山下市集販賣，留下許多古道，為今日步道的基礎，步道終點為二尖山休閒茶園，設置了一座雅致涼亭，閒坐其中，涼爽的山風拂面而過，放眼望去，茶園猶如一片綠毯順著山勢往下延伸，與遠方層層疊疊的山巒銜接，美不勝收。長度僅約380公尺的二尖山步道，輕鬆好走不累，只要10分鐘就能把嘉南平原美景盡收眼底，是非常親民的山稜線步道，尤其偶爾起霧時，更添浪漫感。
石棹步道群
有五星級步道的美譽，是由茶、霧、雲、霞、櫻、愛之道等6條步道所組成，總長約4.8公里，各有獨到之處。其中霧之道的前段沿著茶園前進景色開闊，中後段則呈現茂密的竹林景觀，沿著之字形的步道蜿蜒入山，感受被雲霧包圍的美；雲之道沿途被高聳的杉木林給包圍，加上位於1500公尺以上的海拔高度，使得步道時常瀰漫著雲霧，讓整段步道更顯迷人；櫻之道是石棹熱門的賞櫻據點，沿著木棧道綻放的櫻花，配上周圍的綠意及遠方綿延的山巒，美景令人著迷；霞之道則是漫步在廣闊的茶園梯田之中，開闊的視野令人驚嘆，尤其傍晚時分，橘紅色的晚霞壟罩在山林之中，映照著遠方燈火格外令人陶醉。
瑞太古道
舊稱「幼哈林道」，為連結瑞里及太和的山道，全程約5.2公里，至今有超過百年歷史；古道沿途景點眾多，包括抹油坑、魔窟石洞、回頭嶺、望天崖、牛樟巨木、七步迴音谷等，吸引無數遊客慕名而來。古道在抹油坑與回頭嶺之間分成2條路線，形成一個環形步道。其中，從抹油坑、經英雄坡、魔窟石洞至回頭嶺的路段，建於1870年代，步道相對陡峭，挑戰性較高，但途中仍有竹林相伴；另一條從抹油坑經望天崖至回頭嶺的路段，則是1931年改建的古道，路徑較為平緩，林蔭遮天，行走起來輕鬆愉快，這段林相變化豐富，是瑞太古道的生態亮點，沿途可以觀察到白耳畫眉、冠羽畫眉、大彎嘴、小彎嘴、山紅頭及藪鳥等，為喜愛生態觀察的旅人提供了無數驚喜。
二延平步道可欣賞氣勢十足的夕陽、雲海等美景。（圖：取自嘉義縣政府網站）
二延平步道視野展望絕佳。（圖：取自嘉義縣政府網站）
二尖山步道穿梭於茶園及產業道路之間，可串連山巔稜線步道，沿途視野開闊。（圖：取自嘉義縣政府網站）
石棹步道群的霞之道漫步在廣闊的茶園梯田之中，開闊的視野令人驚嘆。（圖：取自嘉義縣政府網站）
石棹步道群的霧之道中後段呈現茂密的竹林景觀。（圖：取自嘉義縣政府網站）
瑞太古道沿途穿梭於孟宗竹林及原始闊葉林間，林中幽靜深邃，充滿自然原始氣息。（圖：取自嘉義縣政府網站）
登山健行安全小叮嚀。
其他人也在看
5筆旅遊補助快看！發放時間、金額出爐 「領2000元」資格曝光
因應中國祭出「禁日令」，總統賴清德交辦「中國不去，我們去」，號召旅遊業者帶動赴日觀光熱潮，但此舉被外界質疑對國旅業者不利。行政院長卓榮泰25日就預告，交通部將祭出多項國旅優惠，預計明年3月開始執行。對此，《三立新聞網》特地整理了5大國旅優惠方案，提供給民眾參考。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
國旅補助20億來了！ 5筆補助內容、優惠方案一次看
近年國旅人氣越來越差，許多民眾寧可出國旅遊，也不願把時間和金錢留在國內旅遊消費。交通部觀光署為加強民眾多多國旅，明年將推動「平日國旅優惠方案」，共有5項方案，總預算預估超過新台幣20億元。鏡報 ・ 12 小時前
南投竹山仙氣爆棚 九重葛花瀑、秋色瀑布步道、森林木屋包棟！秋冬限定5條路線很夢幻
南投竹山秋冬景色再度美成仙境！從夢幻九重葛花瀑、潺潺溪谷間的秋色瀑布步道，到獨享森林的小木屋包棟秘境，今年推出 5 條期間限定的絕美路線，讓旅人一次收集花海、森林、瀑布與山間秘境。無論是拍照控想捕捉粉嫩花瀑，還是想深度吸收芬多精、享受靜謐山林氛圍，都能在竹山找到最療癒的行程。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前
錯抓風波引憂！玩中東危險？達人：觀光區安全、留意「宗教禁忌」
近年中東旅遊熱潮漸起，但阿布達比近日的誤抓事件卻引發恐慌，讓人擔憂前往中東旅遊的安全。旅遊業者強調，只要尊重當地宗教文化、注意服裝規範，並了解入境相關規定，就能安心享受獨特的中東旅遊體驗！專家指出，埃及與土耳其已成為亞洲旅客最安全、最成熟的中東旅遊目的地，而阿布達比、杜拜的治安甚至比歐洲還高。入境後，入境隨俗、跟隨導遊領隊，尊重文化差異，就能創造特別的中東旅遊回憶。TVBS新聞網 ・ 1 天前
后里泰安鐵道文化園區斥資3000萬改善 展現新風貌
台中后里泰安社區每年冬季落羽松變色與櫻花綻放時節，湧入遊客，為提升舊山線后里泰安鐵道文化園區旅遊環境品質及體驗感，台中市府爭取中央補助投入近3000萬元經費，進行舊泰安車站及泰安派出所周邊環境改善工程，工程日前完工，為園區帶來旅遊觀光新亮點。自由時報 ・ 1 天前
機捷北車站升級 旅客「很有感」從容去登機
[NOWnews今日新聞]桃捷公司為優化服務品質與旅客進出動線，於機場捷運A1台北車站辦理閘門移設作業，將原設於B1層旅客詢問處旁的4座閘門調整至預辦登機區旁，新增了3個通道，讓通道總數達到7個，使旅...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
花蓮森林溫泉度假新體驗 飯店首賣優惠雙人一泊三食8888元起
花蓮觀光再添新亮點，天成飯店集團看好花蓮地區的觀光潛力與永續旅遊商機，攜手農業部林業及自然保育署，共同打造全新精品飯店品牌－天成逸旅 蝴蝶谷，新飯店結合山林自然景觀與舒適溫泉體驗，主推全台罕見的森林溫泉度假新體驗。歡慶試營運，品牌推出「蝶谷森湯」住宿限時優惠，雙人一泊三食8888元起，專案提供豐盛的早、晚餐與消夜，即日起至2026年2月13日止開放預訂。中時新聞網 ・ 1 天前
鐵道可放天燈了！十分、平溪、菁桐試辦鐵軌合法放天燈
地方中心／陳崇翰 新北報導新北市的〝平溪天燈〞，多次被外國評為〝此生必遊〞的世界級景點，但過去有很多遊客，會站在鐵軌上施放天燈，拍照很美，卻也危險，同時違反"鐵路法"，如今，台鐵試辦六日停駛平溪線，讓大家可以在十分、平溪和菁桐三站的鐵道上，合法放天燈，初步試辦到明年一月底。民視 ・ 7 小時前
空巴A320緊急召回6000架 全球大亂、乘客受困
空巴A320緊急召回6000架 全球大亂、乘客受困EBC東森新聞 ・ 4 小時前
飛東京夢幻航班春節限定開搶 自由行免3萬
[NOWnews今日新聞]2026年春節將迎來難得的九連休，加上政府普發萬元政策帶動旅遊消費需求升溫，國人春節出國意願大幅提升，尤以日本擄獲眾多旅人的心。看準這波強勁赴日市場商機，ezfly易飛旅遊宣...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事」！陸客改韓國旅遊 業者曝「冠軍城市」非首爾
【記者莊偉祺／台北報導】近期日相高市早苗「台灣有事」言論，釀中國旅客轉單，韓國旅遊大爆滿！業者今公布，下半年海外新興旅遊城市由韓國拿下冠軍，但並非首爾，其通行證也是海外熱銷商品第一名！壹蘋新聞網 ・ 1 天前
清境農場、綠世界、飛牛牧場、埔心牧場...全台農場優惠門票一次看！「台版小奈良」被萌鹿圍繞、餵牛喝ㄋㄟㄋㄟ、超美「繡球花冰淇淋」非吃不可
想遠離城市放鬆身心嗎？全台各地的農牧場早已成為最新的假日療癒景點。你可以在草原上看綿羊脫衣秀、感受被萌鹿、水豚圍繞的幸福，或親自動手餵牛羊、下田體驗拔蔥樂趣，或漫步在歐風花園裡，品嚐花香四溢的冰淇淋。現在透過線上預訂門票，不僅即買即用超方便，又常有優惠，馬上訂起來，用超值價聰明玩遍全台最夯農牧場！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前
桃機三航北登機廊廳 拚12／1起試營運
桃園機場第三航廈北登機廊廳近期正緊鑼密鼓進行營運前整備，外傳12月1日凌晨3時將開放試營運，桃機公司證實，昨已成立營運應變中心，以12月1日開始試營運為目標。中時新聞網 ・ 7 小時前
出國行李別「放在同一包」 專家揭分裝關鍵：能救整趟旅程
年底假期將近，不少家庭開始規劃出國行程，機場也出現大量旅客。出門旅行最大的擔心之一，就是托運行李沒有跟著人一起到達目的地。對許多人來說，行李延誤不只是不便，更可能讓整趟假期從第一天就陷入混亂。聯合新聞網 ・ 1 天前
〈 中華旅行社 〉瑞龍吊橋觀瀑 日月潭搭空纜
記者林怡孜∕台南報導 迎接櫻花盛開的春季旅遊旺季，中華旅行社特別推出「日月潭九族櫻花…中華日報 ・ 1 天前
高雄冬季國際旅展400攤位限定優惠拚買氣
[NOWnews今日新聞]瞄準寒假旅遊旺季商機，高雄市旅行公會冬季國際旅展於今（28）日至12/1在高雄展覽館登場。業者祭出多項優惠刺激買氣。其中，高雄館以「高雄遊樂園」（KaohsiungWonde...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
國旅價住郵輪玩海外！麗星郵輪旅展推優惠
[NOWnews今日新聞]擁有超過30年郵輪營運經驗的StarDreamCruises（麗星郵輪2.0）參與高雄冬季國際旅展，推出今年最後一檔主題優惠。以「用國旅價，住郵輪、玩海外」為亮點，推出平均每...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
高雄大樹姑山倉庫變身 鳳荔趣遊館自行車驛站啟用
自行車旅遊日漸興盛，高雄市大樹區農會將姑山倉庫打造成鳳荔趣遊館自行車驛站，今（28）日舉辦啟用典禮，總幹事歐幸娟表示，鳳荔趣遊館是由中央、地方政府與農會攜手共同催生，不僅提供自行車族整補，也設置親子童趣館，同時展售全國多數農會產品及餐點，呈現農業轉型與休閒觀光成果。自由時報 ・ 1 天前
阿里山林鐵週年慶轉型多元活動 可收藏限定款車票
（中央社記者黃國芳嘉義市28日電）阿里山林鐵及文資處每年12月會辦理「林鐵通車慶祝活動」，今年起改以節慶形式搭配主題列車遊程、特色餐席、市集等方式慶祝，若12月搭乘阿里山小火車，可收藏限定款車票。中央社 ・ 1 天前
花蓮太平洋觀光節跨年演唱會 首波卡司曝光
「2025-2026花蓮太平洋觀光節」跨年演唱會，將於十二月三十一日晚間八點在花蓮市東大門廣場登場。首波卡司包括情歌天王李聖傑與超人氣男團VERA（見圖），現場並將施放全台最大16吋高空煙火，搭配「千輪多彩煙火」與金色光瀑特效，打造震撼的跨年夜。活動會場緊鄰榮獲「夜市王」冠軍的東大門夜市，旅客可一次享受美食、音樂與花蓮山海魅力。縣府邀請全台民眾提前安排跨年行程，在花蓮迎接全新的2026。李聖傑睽違多年再次來到花蓮，他為近期受風災影響的花蓮朋友獻上祝福，並特別準備多首經典歌曲，希望以音樂陪伴地方、帶來力量。他提到，花蓮的壯麗山海與純樸風景一直讓人印象深刻，也期待能透過這場演出把溫暖與祝福傳遞給每一位觀眾。VERA也對花蓮近期面臨的挑戰表達支持，團員們表示，花蓮展現的毅力與韌 ...台灣新生報 ・ 9 小時前