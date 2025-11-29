嘉義特色登山步道 盡享自然風光

記者李佩玲／專題報導

倚山面海的嘉義縣，擁有多條特色登山健行步道，如入選臺灣觀光100亮點的「二延平步道」、有親民版抹茶山之稱的「二尖山步道」、具有百年歷史的「瑞太古道」，以及被譽為五星級步道的「石棹步道群」等；不妨趁著假期到來，一起走入山林、大口森呼吸，享受嘉義步道好風光。

二延平步道

海拔約1150公尺，步道長約2165公尺，入口位於台18線公路52.8公里處，入口即有觀景平臺，步道路徑是早年山上居民開墾時所闢，從隙頂山與二延平山間的空隙通過，視野展望絕佳，沿途有竹林、奇石、茶園等不同的風光，並可俯瞰嘉南平原、仁義潭及蘭潭水庫等風景，天氣晴朗時，還可遙望東石與布袋外港，往東可眺望玉山群峰山景，冬季更有機會看到雲瀑、雲海，夕陽美景更吸引許多攝影人士專程前往拍照。另外，步道周邊還有特色餐廳，遊客可一邊品嘗鄒族風味餐或暖心鍋物，一邊欣賞美麗景觀。

二尖山步道

穿梭於茶園及產業道路之間，可串連山巔稜線步道，沿途視野開闊，漫步其間，群山環繞，是具有日出優勢的景觀步道。早年滿山龍眼樹，先民伐木造窯燒炭，擔負至山下市集販賣，留下許多古道，為今日步道的基礎，步道終點為二尖山休閒茶園，設置了一座雅致涼亭，閒坐其中，涼爽的山風拂面而過，放眼望去，茶園猶如一片綠毯順著山勢往下延伸，與遠方層層疊疊的山巒銜接，美不勝收。長度僅約380公尺的二尖山步道，輕鬆好走不累，只要10分鐘就能把嘉南平原美景盡收眼底，是非常親民的山稜線步道，尤其偶爾起霧時，更添浪漫感。

石棹步道群

有五星級步道的美譽，是由茶、霧、雲、霞、櫻、愛之道等6條步道所組成，總長約4.8公里，各有獨到之處。其中霧之道的前段沿著茶園前進景色開闊，中後段則呈現茂密的竹林景觀，沿著之字形的步道蜿蜒入山，感受被雲霧包圍的美；雲之道沿途被高聳的杉木林給包圍，加上位於1500公尺以上的海拔高度，使得步道時常瀰漫著雲霧，讓整段步道更顯迷人；櫻之道是石棹熱門的賞櫻據點，沿著木棧道綻放的櫻花，配上周圍的綠意及遠方綿延的山巒，美景令人著迷；霞之道則是漫步在廣闊的茶園梯田之中，開闊的視野令人驚嘆，尤其傍晚時分，橘紅色的晚霞壟罩在山林之中，映照著遠方燈火格外令人陶醉。

瑞太古道

舊稱「幼哈林道」，為連結瑞里及太和的山道，全程約5.2公里，至今有超過百年歷史；古道沿途景點眾多，包括抹油坑、魔窟石洞、回頭嶺、望天崖、牛樟巨木、七步迴音谷等，吸引無數遊客慕名而來。古道在抹油坑與回頭嶺之間分成2條路線，形成一個環形步道。其中，從抹油坑、經英雄坡、魔窟石洞至回頭嶺的路段，建於1870年代，步道相對陡峭，挑戰性較高，但途中仍有竹林相伴；另一條從抹油坑經望天崖至回頭嶺的路段，則是1931年改建的古道，路徑較為平緩，林蔭遮天，行走起來輕鬆愉快，這段林相變化豐富，是瑞太古道的生態亮點，沿途可以觀察到白耳畫眉、冠羽畫眉、大彎嘴、小彎嘴、山紅頭及藪鳥等，為喜愛生態觀察的旅人提供了無數驚喜。

二延平步道可欣賞氣勢十足的夕陽、雲海等美景。（圖：取自嘉義縣政府網站）

二延平步道視野展望絕佳。（圖：取自嘉義縣政府網站）

二尖山步道穿梭於茶園及產業道路之間，可串連山巔稜線步道，沿途視野開闊。（圖：取自嘉義縣政府網站）

石棹步道群的霞之道漫步在廣闊的茶園梯田之中，開闊的視野令人驚嘆。（圖：取自嘉義縣政府網站）

石棹步道群的霧之道中後段呈現茂密的竹林景觀。（圖：取自嘉義縣政府網站）

瑞太古道沿途穿梭於孟宗竹林及原始闊葉林間，林中幽靜深邃，充滿自然原始氣息。（圖：取自嘉義縣政府網站）

