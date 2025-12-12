嘉義牽線MVRDV 打造「永續願景館Wooden Wonders」木都精神

記者黃音文／嘉義報導

為迎接嘉義建城321週年，「320+1嘉義市城市博覽會」特別邀請國際知名的荷蘭建築與都市設計事務所MVRDV合作。今（12）日在市府北棟大樓預定地舉行「Wooden Wonders 嘉義市博願景館」開幕茶會，邀請建築事務所 MVRDV 跨海來「嘉」參與，打造期間限定木構展館，回應嘉義「木都」城市精神。開幕茶會現場亦邀請荷蘭在台辦事處代表 Bas Pulles（浦樂施）出席，嘉義市長黃敏惠也親自與各界貴賓一同參觀展覽，共同見證嘉義市透過城市博覽會，深化國際交流、展現城市文化實力。

黃敏惠表示，「320+1 嘉義市城市博覽會」規劃三大策展主軸，在市府北棟大樓預定地以「共享城市」為核心策展主軸之一，由國際建築事務所MVRDV所規劃的「永續願景館」更是重要亮點，採全木構工法打造，運用自然光影、木材紋理與開放式動線，象徵嘉義百年木構文化的延續，並融入嘉義市多處著名的木構立面，呈現嘉義「木都」的文化底蘊。特別感謝來自荷蘭的 MVRDV 團隊的用心，深入研究嘉義市的城市元素，透過創新設計，將嘉義市三百多年來的歷史濃縮於展館之中。Wooden Wonders 嘉義市博願景館不只是建築，更是一個持續演進的公共平台，讓嘉義的過去、現在與未來在此被看見、被記錄，也被共同書寫，引導市民重新思考城市、木材與生活之間的關係。

黃敏惠長進一步指出，城市博覽會所關注的不只是一、兩年的發展，而是放眼未來十年、二十年，甚至百年的城市願景。嘉義市擁有超過三百年的歷史，珍惜既有的文化資產，從在地特色出發，結合國際團隊與專業能量，持續為城市注入創新動力。特別感謝議會大力支持，以及在地百工百業全心投入，共同凝聚城市能量，一起慶祝嘉義市建城320+1的週年。歡迎全國各地的好朋友們從12月12日至12月28日起走進嘉義市，透過城市博覽會感受「嘉己人」滿滿的熱情與活力。

荷蘭在台辦事處代表 Bas Pulles 表示，很榮幸受邀參與嘉義市城市博覽會，共同慶祝嘉義建城321年。他指出，荷蘭與嘉義之間的交流情誼可追溯至四百多年前，雙方長期以來在文化與城市發展上持續累積深厚連結。此次透過荷蘭建築與都市設計事務所 MVRDV 的參與，不僅展現嘉義市在永續與創意上的城市價值，也讓這些理念具體呈現在永續願景館的策展內容之中。Bas Pulles 也表示，未來將持續與嘉義市深化合作，共同推動永續發展進程，並期待見證市府北棟大樓未來的建築成果，同時希望有更多機會再次造訪嘉義，深入感受這座城市的文化魅力。

1.嘉義建城321週年，「320+1嘉義市城市博覽會」永續願景館Wooden Wonders」亮相，市長黃敏惠、荷蘭在台辦事處代表 Bas Pulles（浦樂施）等貴賓出席參觀展覽。(圖/記者黃音文攝)

