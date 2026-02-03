嘉義犯保擕手馨生人新春圍爐 洋溢溫馨與祝福情誼

犯罪被害人保護協會臺灣嘉義分會提前為馨生人辦新春關懷餐會共享佳餚，洋溢著溫馨與祝福情誼。（圖/嘉義地檢署提供）

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】財團法人犯罪被害人保護協會臺灣嘉義分會（下稱嘉義犯保）因應農曆春節將至，為提前讓犯罪被害人及其家屬感受濃厚的新春氛圍，特於1月31日邀請40戶馨生人家庭、共計約100位，其中有10戶重傷案家，假鈺通大飯店舉辦115年「春暖迎馨，馬到福至」馨生人新春關懷餐會，在歲末年終之際圍爐共享佳餚，現場洋溢著溫馨與祝福情誼。

「春暖迎馨，馬到福至」馨生人新春關懷餐會，出席貴賓包括犯罪被害人保護協會張斗輝董事長、陳娟娟執行長、蕭逸民副執行長，法務部保護司林秀敏副司長、賴玥蓉科長，臺灣嘉義地方檢察署蔡宗熙檢察長、江金星主任檢察官、陳靜慧主任檢察官，及嘉義犯罪被害人保護協會主任委員林文村總裁與多位委員。且長期協助分會的扶助律師與審查委員也共同參與，與馨生人家庭共進晚餐，展現跨機關、跨專業攜手守護馨生人的合作精神。

犯保協會指出，新春關懷餐會不僅是一場溫馨的團圓聚餐，更象徵犯保對馨生人家庭長期不間斷的陪伴與支持，期盼讓馨生人感受到溫暖與力量，知道在人生的風雨中並不孤單。未來，犯保協會也將持續精進各項保護與服務措施，結合司法、社政及民間資源，朝向更穩定、更貼近需求的服務方向邁進，成為馨生人最堅實可靠的後盾。活動現場氣氛熱絡、笑語不斷，出席的貴賓們親自向馨生人家庭送上新年祝福，展現對犯罪被害人家庭的重視與關懷，場面溫馨。

嘉義地檢署蔡宗熙檢察長（中）向馨生人祝福。（圖/嘉義地檢署提供）

張斗輝董事長表示，今年適逢馬年，馬象徵堅毅、勇敢與不斷向前的力量，而在場每一位馨生人，正是在人生道路上歷經風雨、仍選擇勇敢前行的最佳典範。即使曾遭逢突如其來的重大變故，依然堅強面對生活、用心守護家庭，這份韌性與勇氣令人由衷敬佩。

張斗輝董事長也向馨生人家庭獻上誠摯的新年祝福，並強調犯保協會將持續秉持「陪伴不缺席」的理念，與馨生人並肩同行。

活動在主持人「馬蹄聲聲響，好運滾滾來！」的祝福語中圓滿落幕。嘉義犯保協會強調，對馨生人的關懷與陪伴不曾停歇，未來亦將持續強化被害人保護與服務網絡，讓每一位馨生人在生活扶助、心理支持及法律協助等層面，都能獲得更周全、即時且貼心的照顧，陪伴馨生人迎向充滿希望的新一年。