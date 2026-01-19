嘉義狐獴現蹤 東海岸弗氏海豚死亡

狐獴現蹤中正大學附近，民眾拍下影片後張貼在社群網路。（記者湯朝村翻攝）

記者湯朝村∕綜合報導

有民眾日前在嘉義縣民雄鄉中正大學附近發現一隻狐獴，拍下影片後張貼在社群網路，引發網友熱議。家畜疾病防治所表示，狐獴為一般寵物，若是被飼主棄養或是虐待，將依照《動物保護法》處理。

有網友在臉書社群張貼影片，貼文「中正大學正大食品機械旁遇到狐獴。感覺是有人養的，不怕人，不知道是不是遺失的？」狐獴站立的模樣相當可愛，後來就一溜煙跑走；影片一出近二千人按讚，觀看次數超過十九萬次。

許多網友熱議，有人留言「馬達加斯加真實版」。

長濱沙灘發現一頭死亡鯨豚。（海巡署東部分署第一三岸巡隊提供，中央社）

另外，台東縣長濱鄉城仔埔沙灘十八日下午有民眾發現一頭死亡鯨豚，第一三岸巡隊長濱安檢所獲報前往處理，聯繫海保署台東海洋保育站、成功大學鯨豚中心協助辨識品種及處置事宜。

經成大鯨豚中心團隊協助辨識，確認品種為弗氏海豚，體長約二百二十公分。成大委託廠商抵達現場採樣並將鯨豚遺體運回鯨豚中心檢驗。