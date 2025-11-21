嘉義狗群追車咬人！愛媽推擠動保員嗆「觀音指示要餵狗」 挨重罰8.6萬

嘉義縣竹崎鄉內埔村長期受到遊蕩犬困擾，不少民眾遭到狗追車、驚嚇。示意圖／翻攝自Pixabay

嘉義縣竹崎鄉內埔村過去一年常受到遊蕩犬困擾，不少民眾遭到遊蕩犬追車，或是受到驚嚇而跌倒，導致地方治安、交通問題。家畜疾病防治所調查後發現，全部都與一名吳姓婦人在當地餵狗、餵貓有關，長期餵食導致遊蕩犬聚集，讓當地居民十分困擾。動保員在勸導吳婦時，吳婦聲稱是受到「觀音指示」才會餵狗，事後她被依《動物保護法》開罰8.6萬元。

嘉義縣竹崎鄉內埔村一名吳姓婦人，長期餵養遊蕩犬，導致當地發生多次遊蕩犬咬人、追車的事件，造成地方困擾。嘉義縣家畜疾病防治所在今年6月接獲通報後，前往當地查察，當時吳父的丈夫承諾不會再餵食，但7、8月仍然不斷收到民眾的檢舉，近日動保人員再度前往巡查，在內埔村溪洲加油站周邊發現多個餵食器具，現場還有超過10隻狗聚集，人員試圖將狗帶回，遭到吳婦阻攔。

吳婦情緒激動表示，餵狗是受到「觀音指示」，說這些貓狗是前世做得不好，這輩子才會當貓當狗，還嗆動保人員「你們這樣趕盡殺絕，會有因果」，謊稱是「派出所顧問」試圖施壓。另外，在動保人員勸導的過程中，吳婦屢次推擠人員，不打算配合。最後動保員報警處理，依《動物保護法》對吳婦開罰8.6萬元。吳婦因推擠人員，涉嫌妨害公務，將依法送辦。

事實上，嘉畜所指出，長期餵養遊蕩犬並具管理行為視同飼主，吳婦飼養犬隻沒有寵物登記，沒有施打疫苗、沒有絕育，違反《動物保護法》第19、20、27條及《動物傳染病防治條例》第13條，再加上犬隻影響公共安全，共裁罰8.6萬元。另外，嘉畜所目前已經捕捉11隻問題犬，將會全數絕育收容，不會放回原地。

嘉畜所呼籲，不當餵養會造成犬隻聚集追車咬人，也會讓野生動物受到危險。基於遊蕩犬容易接觸野生動物，恐怕提高狂犬病跨物種傳播風險，希望民眾可以通過通報、絕育、認養的方式取代餵食，改善動物福利。



