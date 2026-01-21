「嘉義玄彬」蔡易餘60公斤照片曝 賴清德見一事憋不住笑了





2026九合一地方大選在即，藍綠白目前正積極展開布局。民進黨今（21日）中執會正式通過提名，由總統兼黨主席賴清德親自主持嘉南高首長候選人提名記者會。其中現任嘉義縣長翁章梁帶著有「嘉義玄彬」稱號的候選人蔡易餘出場，還曝光蔡易餘僅60公斤時的青澀照片，翁大讚蔡沒有娶老婆，把時間都給了嘉義選民。而賴清德欲為蔡易餘披上背帶時，還疑似因體型問題、導致背帶卡住，也讓賴清德忍不住笑喊「這（背帶）已經是最長的了！」

賴清德今天下午主持嘉南高首長候選人蔡易餘、陳亭妃、賴瑞隆的提名記者會，現任嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲與高雄市長陳其邁也一併出席「交棒」。翁章梁致詞時突拿出手機，秀出蔡易餘僅60公斤時的照片，翁笑稱，很多人認識蔡易餘的時候，已經是那個胖胖的蔡易餘，很多人可能沒看過他60公斤的樣子，實際上他深耕基層，又沒娶老婆，每天幾乎都跟選民在一起，隔天一大早就搭高鐵北上立法院開會，這十年累積起來，就看到現在的蔡易餘「變成一個靈活的胖子」。

翁章梁表示，蔡易餘是非常具有行動力的民意代表，未來也會是非常具有行動力的縣市首長。現在嘉義縣正在進行非常大的轉變跟轉型，未來10年是嘉義的黃金10年，「由蔡易餘來接棒，我認為會轉型得更好」，盼選民繼續支持。

值得一提的是，賴清德隨後欲為蔡易餘披上競選背帶時，疑似因為蔡易餘的體型過於龐大，一時間背帶竟卡住，引發現場一陣笑聲，讓賴清德忍不住笑說「這已經是最長的了！」蔡易餘則急忙對現場媒體表示「這是客制化的！」（責任編輯：殷偵維）

翁章梁秀出蔡易餘僅60公斤時的照片​。（張哲偉攝）

