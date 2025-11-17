嘉義玉靈千手觀音院跨宗教祈福大會 「愛與和平、五教本一」祈台灣平安

生活中心／綜合報導

嘉義新港玉𩆜千手觀音院於11月17日集合了北中南各宮廟共同舉辦了一場宗教盛事─「玉𩆜千手觀音大聖會」。由嘉義新港玉𩆜千手觀音院主辦、各地宮寺壇堂共同協辦，今年活動在莊嚴隆重的儀式中展開，來自全臺各地的宮主、道長、法師及信眾蒞臨參與。除了傳統祝壽儀典，今年更特別加入「和平宗教論壇」概念，帶動跨宗教連結，以「愛與和平、五教本一」為核心，期盼以宗教慈悲力量守護台灣，為世界祈求無災無難。

嘉義新港玉𩆜千手觀音院集結全台宮廟與信眾，共融傳統儀典與和平宗教論壇，推動五教合一、祈願臺灣與世界平安。（圖／主辦單位提供）

眾神雲集、宮壇齊聚 祝壽科儀盛大殊勝

本次大聖會由玉𩆜千手觀音院院長謝玉慧領軍主持， 參與單位眾多，包括台南柳營修齊宮、屏東極聖龍鳳慈惠堂、五股無極鳳聖元君宮、竹嵩太和靈山修道院、金獅湖福安宮等多個宮寺代表。其中多位道長及法師親臨現場誦經、獻供、行三獻禮，使儀式更添隆重。一早便有信眾前來，手持香火虔誠祈願，期待在千手觀音慈悲護佑下，為家人事業添福納祥，不少民眾表示：「這是近年最有規模、最具能量的一場法會，站在現場就能感受到滿滿的正氣。」



活動集結道教、佛教與多元信仰共同祈福，突顯宗教合作帶來的安定力量，並以祈福為起點延伸至公益與文化交流。（圖／主辦單位提供）

千手觀音慈悲願力 啟動「跨宗教和平論壇」精神

今年大聖會首次融合「善地球村・和平宗教論壇」理念。主辦單位表示，在瞬息萬變、充滿衝突的大環境中，宗教應成為安定力量，因此希望透過活動傳遞「五教本一、愛與和平」的重要精神。

謝玉慧院長強調：「不論是道教、佛教、基督宗教、天主教，或儒家思想，其實都以愛為本，以善為源。宗教的本質不是分裂，而是融合。」

因此，本次活動特別以「祈願和平、無災共好」為主軸，將善與愛化作祈福能量，冀望能在臺灣社會引發更多正向循環。

多宗教共同祈願 象徵臺灣宗教多元共融

活動現場，除了有道教宮壇參加，也有佛門修行者與不同信仰的善友共同到場觀禮、祝禱。這樣的跨宗教互動，在臺灣宗教文化中愈發普遍，而此次更具指標性意義。許多與會人士指出，全球局勢不穩、氣候極端、社會壓力升高，人們渴望更深層的安定。本次活動也象徵臺灣宗教界攜手合作的精神，以祈福儀式作為起點，延伸至社會公益、文化交流與心理安定。



今年大聖會首度結合「和平宗教論壇」，強調五教同源、以愛為本，宗教應在動盪中成為安定力量。謝玉慧院長盼在社會帶動善與正向循環。（圖／主辦單位提供）

謝玉慧院長：以愛為根、以善為源，讓和平從臺灣出發

謝玉慧院長致詞時多次感謝各單位不辭辛勞到場參與，並表示今年舉辦和平論壇式祈福具有深層意義。謝玉慧院長表示：「臺灣是一塊被祝福的土地。我們希望透過宗教慈善的力量，讓台灣無災無難、人人平安；也希望將這份和平意念傳遞出去，讓世界看見臺灣善的能量。」

謝院長也特別提到「愛與和平、五教本一」的理念應不只是口號，而是真實落實於行動，例如：跨宗教合作、公益活動參與、協助弱勢、心靈安定交流等。

深化正能量、延續善循環 後續將推更多公益祈福活動

主辦單位表示，本次大聖會將作為宗教和平論壇的起點，未來將持續舉辦更多形式的祈福活動與公益計劃，讓善的力量能更廣泛散播。

下一步將規劃跨宗教交流會議、公益物資分享、身心靈講座等，希望透過不同方式陪伴民眾，也讓宗教能在現代社會扮演更多正向角色。

玉𩆜千手觀音大聖會不只是一場宗教慶典，更是一場跨宗教、跨族群的和平聚會。透過「愛、和平、共融」的核心精神，活動展現了臺灣宗教文化的包容力與善能量，也讓更多人看見不同信仰共同守護土地的力量。

