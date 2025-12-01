嘉義甄試森林護管員 女性錄取比率達37.5%

（中央社記者蔡智明嘉義縣1日電）林保署嘉義分署115年森林護管員甄試昨天舉行，今天成績揭曉，正取8名分別為男性5人、女性3人，女性錄取比率達37.5%，破除僅男性適合當護管員刻板印象，平均錄取年齡33歲。

林業及自然保育署嘉義分署今天發布新聞稿表示，此次森林護管員甄試，8名錄取人員分別來自森林、經濟、建築、財經、化工、華語文學等領域，為森林護管工作增添新動能。女生更打破體能的限制，有3人錄取。

嘉義分署說，此次甄試計有40名考生報名參加，其中有8名是女性，這8人最後有3人正取、2人備取，是嘉義分署舉辦森林護管員甄試，女性錄取率最高的一次，考試過程中也展現了優異的體能。

嘉義分署表示，此次甄試榜首由國立嘉義大學森林暨自然資源學系應屆畢業黃姓考生榮獲，其在學期間即積極參與育林相關研究、林業調查及測量等工作，為因應考試勤練負重跑走，跑出8分39秒佳績，展現充沛體能。

此外，來自南投泰雅族的劉姓考生，從陸軍特種部隊退役後，擔任高山領導及高山協作人員，擁有豐富山林經驗及體力，順利錄取本次護管員工作。

嘉義分署說，甄試考試第一階段是術科測驗基本體技能，必須實地騎乘150c.c.循環檔機車；接著負重測驗，考生須在規定時間內背負20公斤沙包跑走1500公尺。第二階段是筆試及口試，嘉義分署外聘大學教授擔任作文科閱卷委員，並由經驗豐富主管擔任口試委員。

嘉義分署表示，森林護管員是林業工作現場的第一線尖兵，主要任務是森林資源管理與保護、步道等林業設施巡護、棲地及野生動植物管理等相關工作。（編輯：李淑華）1141201