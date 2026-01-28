嘉義男上網貼文稱要模仿張文攻擊高鐵站 遭羈押

（中央社記者黃國芳嘉義市28日電）嘉義市洪姓男子僅因心情不好，上網貼文要學北市隨機殺人案張文，在嘉義高鐵站發動攻擊，雖然後續刪文，但已引起民眾恐慌，警方昨天前往其住家拘提，嘉檢聲押獲准。

檢警表示，民眾於24日在網路上看到有人匿名在臉書（Facebook）爆廢公社公開留言，指要學張文殺人行徑，攜帶汽油彈到嘉義高鐵站發動攻擊，民眾向嘉義縣警察局刑警大隊報案。

27歲無業的張文去年12月19日在台北捷運台北車站、中山站周邊投擲煙霧彈、持刀殺人，共造成3人死亡、多人受傷，張文最後自誠品南西店頂樓墜樓不治。

廣告 廣告

警方據報，發現留言者是住嘉義市的25歲、無業洪姓男子，警於昨天持搜索票前往洪男住家執行搜索，並拘提洪男及查扣上網留言的手機，在其臥室無發現汽油彈等危險物品。

檢警說，洪男辯稱只是心情不好，才會上網留言「在嘉義高鐵站發動攻擊」等語。檢方昨天漏夜複訊後，認為洪男涉及恐嚇公眾罪嫌，犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要，向嘉義地方法院聲押。

嘉義地方法院表示，洪男犯後有刪除貼文且更改貼文的暱稱，增加檢警查緝難度，有事實足以認為有湮滅證據之虞，加上洪男僅因心情不好而為犯案，可見自制力不佳，已造成公眾不安與恐懼，破壞公共秩序，因此，裁定羈押。（編輯：李淑華）1150128