嘉義男不滿分手！槍殺女友再開車繞行一天一夜

59歲蔡姓男子因不滿小10歲的侯姓女友提出分手，去年9月20日凌晨以LINE約見，談判未果後，在車內近距離朝侯女頭部開槍致死。子彈從左耳後方射入，血濺車內，侯女當場死亡。

嘉義男子不滿分手，槍殺女友再開車繞行一天一夜。（圖／中天新聞，下同）

蔡殺人後駕車逃離，載著屍體從嘉義到台南繞行，不知如何處理，當晚甚至服用安眠藥繼續開車。隔日上午在台南柳營區自撞電線桿，被送醫時警方起初以為侯女死於車禍，經仔細檢查發現她遭近距離槍殺，槍枝與彈藥都在車內，蔡隨後承認犯案。

據了解，蔡與侯女曾在嘉義市擺攤做生意，因金錢糾紛與感情問題起衝突。蔡表示，因討不回數十萬元，加上侯女堅持分手，才一怒之下開槍；事後不知如何處理屍體，甚至一度想同歸於盡。台南地檢署將蔡依殺人、槍砲及危險駕駛等罪嫌提起公訴，今日移審台南地院，法院將裁定是否延押。本案將採國民法庭制審理。

