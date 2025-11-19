嘉義男不滿前女友好友IG嗆聲 相約談判殺人二審仍判14年

嘉義一名34歲王姓男子，因不滿黃姓前女友與好友陳姓男子互動密切，又因IG上被陳男批評而覺得受辱，竟在2024年11月12日凌晨撂人上門談判，雙方談判不合竟持刀連刺陳男2下，造成刺穿心臟致死，王男被嘉義地院國民法官庭判處14年徒刑，王男不服判決提出上訴，台南高分院審理後，維持原判。

嘉義一名王姓男子不滿前女友異性好友在IG上發文，引發雙方互嗆談判，未料王男持預藏尖刀殺死對方，遭判刑14年，王男不服上訴，二審維持原判。（圖／示意照片）

根據判決書指出，2024年11月11日晚間9時許，黃女和33歲陳姓男子、李姓男子到嘉義市中興路某酒吧喝酒，她向2人傾訴與王男交往時的不愉快。陳、李聽聞後便想幫黃女出氣，於是用陳男IG帳號，向王男PO文發洩不滿，導致雙方隔空互嗆，還相約談判。

然而此一舉動，讓王男感覺顏面受損，11月12日凌晨2時許，他找來鍾、丁、羅、陳、劉、黃等6名友人，抵黃女父親承租的鐵皮屋，結果王男、陳男兩人一言不合爆發口角，雖然當下經過眾人勸說，未發生衝突。但凌晨3時8分許，王男突然拿出預藏尖刀，趁陳男無戒心時，接連刺向陳男左前臂與左側胸腔，其中一刀直接自胸腔一路刺穿心包膜，刺向心臟，陳男被緊急送往台中榮總嘉義分院搶救，仍於凌晨4時18分許因大量出血、氣血胸傷重不治過世。

犯案後，王男與友人開車前往嘉義布袋方向逃逸，沿途還把血衣，兇刀丟棄滅證。警方掌握線索後，成立專案小組緝凶，追查逮捕相關涉案人，移送法辦。嘉義地院國民法官庭認為，王男持刀行兇，兩刀角度不同、為接續刺擊，具明確殺人直接故意，依殺人罪判處14年徒刑。但王男不服提上訴，台南高分院審理後，19日認為一審判決無違誤，維持原判，王男仍被判處14年徒刑，全案仍可上訴。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

