嘉義男偷錄表姊洗澡 「5段影片」代價出爐

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣一名男子去年12月身為役男時，放假到外婆家住，卻趁表姊A女洗澡時偷拍5段影片，A女發現後提告及求償50萬元；嘉義地方法院民事簡易判決，考量男子偷拍造成A女焦慮、憂鬱等心理衝擊，侵害隱私權及性自主，判男子賠償8萬元。

判決書指出，A女與外婆、阿姨(被告母親)同住，去年12月2日下午2點40分，正在當役男的男子放假回家，竟拿iPhone 11 pro max伸手自浴室窗戶外朝浴室內錄影，拍攝A女洗澡裸露臀部的性影像。

廣告 廣告

A女發現後報警，警方扣得男子手機，確認共拍攝5支表姊洗澡影片；男子在偵訊時坦承犯案，有意與A女調解，而A女無意願，嘉義地方法院今年8月依犯無故攝錄他人性影像罪，處有期徒刑5月，得易科罰金。

A女並向男子提告侵權行為損害賠償，指偷拍事件導致有混合焦慮、憂鬱情緒及名譽受損，要求賠償精神撫慰金50萬元；男子坦承有偷拍，但認為金額太高。

法官認為，男子於A女沐浴時偷拍裸露身體，侵害隱私權及性自主，浴室是個人最私密且受保護的生活空間，男子趁A女沐浴時毫無防備時偷拍，讓A女產生羞辱、恐懼情緒，動搖其安全感，出現焦慮、憂鬱情緒，損害其人格尊嚴與心理穩定，判男子應賠償8萬元。

【看原文連結】

更多自由時報報導

向余媽媽致意稱余家昶是英雄 張文兄長悼念信曝光

柯文哲「犯後態度不佳」被求刑28年6月 京華城案辯結明年3/26宣判

藍委鄭天財涉收業者供養逾7百萬被起訴 具體求刑10年以上

民間捐救災車爆貪瀆 南市消防前局長李明峯、女友人均被聲押

