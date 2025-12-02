嘉義男全副武裝持棍棒砸住家大門 住戶驚恐報警

嘉義縣 / 綜合報導

嘉義東石鄉，有住戶昨(1)日凌晨無預警遭到全副武裝的男子，持棍棒砸毀監視器、住家大門，嚇得趕緊報警，警方介入調查才發現，砸屋男子疑似平時住家散發異味，因此遭砸屋的住戶以工業電扇將味道吹散，只是也製造噪音聲響，似乎才讓男子不滿，氣得砸監視器，現在男子可能被依毀損罪嫌送辦，環保局則表示，在現場偵測並未測得異味以及噪音。

住家監視器畫面拍下，頭戴安全帽騎士停下車輛後，持著疑似棍棒的他，緩緩走到住家門前後，接著監視器畫面一陣晃動，透過另一個視角，原來當時男子先是持棍棒敲打監視器後，緊接著朝著住家門窗敲打，玻璃毀損，這狀況讓住戶好驚恐，遭砸住戶VS.記者說：「嚇一跳，我想說怎麼會有玻璃碎掉的聲音，很大聲，12點多了(就趕快出來)對，我就出來看，說完蛋了，趕快報警，玻璃都碎了，怎麼敢睡，嚇死了。」

事發在昨日凌晨，嘉義東石這戶住戶不明原因下，遭到陌生男子攻擊，門窗面目全非，而男子似乎早在上個月29日也曾經來過，警方獲報介入調查，朴子分局偵查隊長黃怡文說：「經查雙方為鄰居關係疑似平時就有嫌隙，因而衍生糾紛本案警方已依毀損案受理。」

嘉義縣環保局長張輝川說：「警方通知環保局民眾陳情異味以及噪音的問題，環保局隨即派人進行稽查，現場沒有異味的情形以及噪音。」事後了解，砸屋的男子疑似平時住家內散發異味，也讓遭砸屋的住戶使用電扇將異味吹散，過程中有了噪音才讓男子難以接受，氣得動手砸屋，但一時衝動，現在也將為自己行為付出代價。

