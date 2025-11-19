嘉義男刺殺「替前任出氣的友人」 二審仍判14年

陳姓男子替黃姓女友人出頭，在網路嗆黃女的王姓前男友，王男不甘受辱，去年11月間約陳男談判，一碰面就爆發衝突，王男持預藏利器刺穿陳男的心臟，送醫不治。一審判處王男徒刑14年，案經上訴後，台南高分院19日仍判王男14年。（圖／報系資料照）

陳姓男子替黃姓女友人出頭，在網路嗆黃女的王姓前男友，王男不甘受辱，去年11月間約陳男談判，一碰面就爆發衝突，王男持預藏利器刺穿陳男的心臟，送醫不治。嘉義地方法院國民參審判處王男徒刑14年，案經上訴後，台南高分院19日仍判王男14年，還可上訴。

35歲王男與黃女曾是情侶，後因故分手。去年11月11日晚間，黃女向陳男抱怨與王男的交往問題，陳男透過網路社群平台向王男嗆聲，藉此替黃女出氣。

王男認為受到屈辱，隔天凌晨邀集鍾姓、羅姓等6名友人，前往黃女父親承租的嘉義縣水上鄉柳鄉村一處鴿舍對面鐵皮屋談判，當時現場有陳男、黃女等共5名男女在場。期間，王男與陳男發生口角爭執，經在場眾人勸阻。

不料，王男竟趁著陳男及其他在場之人不注意時，拿出1把刀，2次刺向陳男，分別刺中陳男左手前臂及左側胸腔，造成該2處穿刺傷，且刺穿陳男的心包膜及心臟，陳男經送醫後，因刺穿心臟大量出血及左側氣血胸，宣告不治。

一審國民法庭認為，王男心智正常，行為時的認知與精神狀態，應可知悉利刃插入左胸即可能造成直接死亡，仍持用利刃刺穿陳男心臟，旋即逃離現場，任由陳男死亡，足認王男有殺人之直接故意，依殺人罪判刑14年。案經上訴後，台南高分院仍判處王男徒刑14年。

