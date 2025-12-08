嘉義男勾詐團裝電話交換機 當跨境中繼站騙百萬起訴

（中央社記者黃國芳嘉義市8日電）羅姓男子被控依詐欺集團指示在住處裝設網路電話交換機，作為境外詐團跨境中繼站發話詐騙被害人，從中獲6萬元報酬，有2被害人被騙逾百萬元，嘉檢偵結，依詐欺罪嫌起訴。

據嘉義地檢署起訴書，31歲羅男在通訊軟體（Telegram）表達對裝設網路電話交換機可以賺錢有興趣，詐欺集團成員即主動聯繫羅男，並邀請羅男加入討論群組，羅男於今年3月間依照詐團指示向中華電信申設2線市話門號。

嘉檢表示，羅男也提供身分資料予詐團，讓詐團成員可寄送網路電話交換機設備來台，羅男又於7月間依指示再度申設1線市話門號，後續詐團分別寄送網路電話交換機及電信設備給羅男，並教導接取相關設備，藉由網路連線至詐團機房據點，作為跨境中繼站發話予被害人詐騙，羅男從中獲得新台幣6萬元報酬。

嘉檢說明，境外詐團話務人員使用羅男申設的市話門號撥打給被害人，透過網路電話交換機，使被害人誤以為是來自國內電話。

嘉檢表示，詐團以這種手法，於7月間分別打給2名被害人，以「假冒機構」手法，偽冒中華電信、檢警人員，並以被害人名下電話涉詐騙及須監管帳戶等話術，計詐騙現金近50萬元、價值40萬元黃金一批，以及黃金項鍊、戒指、數本帳戶等。

案經被害人報案，調查局嘉義市調查站於8月間持搜索票至羅男住處搜索，查扣網路電話交換機等證物，羅男坦承裝設網路電話交換機，但辯稱只是想找兼職工作，以為機器是挖礦機，用來挖礦賺取被動收入。（編輯：陳仁華）1141208