嘉義男子上山採藥失聯 疑失足墜邊坡身亡

搜救人員將失聯男子的遺體運出。 圖：嘉義縣消防局/提供

[Newtalk新聞] 嘉義縣大埔鄉一名60多歲男子近日上山採藥後便徹夜未歸。警消連日搜尋於今(19)日上午在曾文水庫附近山區邊坡發現男子，已明顯死亡，警方初步研判疑可能因失足跌落邊坡釀成意外，確切死因仍待檢警相驗釐清。

據了解，嘉義縣一名60多歲鍾姓男子於近日獨自前往山區採藥後便撤夜未歸失聯，家屬於昨日通報失聯協尋。嘉義縣消防局表示，昨日晚間9時許接獲報案，指出男子疑似在曾文水庫一帶失聯，大埔消防分隊隨即出動車輛及船艇進行搜尋，但首日未有發現，在男子平時採藥的地點也不見任何蹤跡。今日警消擴大搜索範圍後，循著水庫對岸人工開路與活動痕跡進入山區搜尋，於上午10時許在永樂村附近一處邊坡草叢中發現男子。

警消指出，鍾姓男子被發現時已無生命跡象，並未溺水，出現四肢腫脹，懷疑可能有骨折情形。初步研判可能是不慎失足滑落山坡，造成致命傷勢。現場並無明顯外力介入跡象，詳細事故經過仍待檢警進一步相驗釐清。

