嘉義男帶狗散步未繫繩咬傷8旬婦 判拘役40天

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣1名張姓男子3月間帶其所飼養的棕色土狗，沿大林鎮嘉104線公路散步，狗未繫狗繩也未戴口罩，竟接近對向騎來的80歲林姓婦人機車，突啃咬林婦的手，導致林婦的右手臂有3處撕裂傷還流血，嘉義地檢署聲請嘉義地方法院簡易處刑，依過失傷害罪判刑40天，如易科罰金，以1000元折算1日，嘉檢提上訴被駁回，判刑確定。

張男否認有疏於注意、未管束狗導致林婦受傷犯行，辯稱當時帶狗在嘉104線3.8公里處散步，狗跑在前面，他在後面，狗原本沒有攻擊他人，是林婦經過時有意要偷抱走狗，才被狗抓傷，狗根本沒有咬到她等語。

林婦主張，當天騎車返家經過事發地點，狗從對向過來、主人走在後面，她騎電動機車過去，沒有任何動作，因為很怕狗，不可能停下來跟狗玩，但狗突然接近、咬了她的手，當時手還帶有袖套仍被咬了3處傷口，有就醫診斷證明書可證。

嘉義地院合議庭法官認為，狗行走在人車通行道路上，飼主有管制義務，張男卻漠視自身責任、導致林婦因意外成傷；審酌其與林婦達成和解並賠償損害，但沒有悔悟認錯，還在法院審理時自陳很倒楣、對方是為了要錢才這樣說，因不想與她計較才賠錢云云，態度惡劣，依其無業、以每月領取老人年金8000元收入，認原審認定犯罪事實、適用法律無違誤，量刑也沒有不當之處，維持原判。

