嘉義男抱摔母親致死 二審仍判17年5個月

（中央社記者張榮祥台南29日電）嘉義男子莊文宗113年和陳姓母親發生爭執，涉嫌徒手攻擊母親頭部，又追逐抱摔棄於路旁，直到被人發現送醫不治，一審判刑17年5個月，莊文宗上訴二審，台南高分院今天駁回。

莊文宗犯家暴傷害致死案，嘉義地方法院國民法官去年8月判處有期徒刑17年5個月，莊文宗就量刑部份上訴，台灣高等法院台南分院今天駁回，維持一審原判，全案可上訴。

台南高分院指出，莊文宗是陳姓母親次子，2人民國113年11月28日凌晨在住處路旁發生爭執，莊文宗涉嫌徒手攻擊母親頭部，隨後又追逐從後方抱摔，造成母親倒地不起，莊文宗卻返回住處。

陳姓母親當天被人發現倒臥路旁，送往衛生福利部嘉義醫院救治，因頭部外傷導致中樞神經損傷併發肺炎，同年12月7日死亡。

台南高分院認定莊文宗剝奪母親生命，惡性重大，且在母親倒地後未加置理就離開現場，犯罪情狀無值得憫恕，因此駁回莊文宗上訴，維持一審原判。（編輯：李亨山）1150129