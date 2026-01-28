嘉義男放話模仿張文攻擊高鐵站！涉恐嚇公眾罪落網羈押

洪姓男子在社群平台揚言模仿張文，在嘉義高鐵站對不特定民眾發動攻擊，昨日遭逮聲押獲准。 圖：取自交通部鐵路局

[Newtalk新聞] 去年12月19日北捷爆發隨機砍人案，張文釀4死11傷震驚全台，嘉義26歲洪姓男子匿名在臉書「爆廢公社」揚言模仿張文，要在嘉義高鐵站對不特定民眾發動攻擊。檢警成立專案小組追查，昨日在洪男住處逮人，嘉義地檢署認涉及恐嚇公眾罪嫌，犯罪嫌疑重大，向嘉義地院聲押獲准。

嘉義地檢署指出，洪姓男子於1月24日透過網路匿名方式在臉書「爆廢公社」留言，內容提及將在大眾交通運輸站對不特定往來民眾發動攻擊，已對社會治安與公共安全造成重大威脅。地檢署獲報後，由檢察官指揮嘉義縣警察局刑事警察大隊及法務部調查局嘉義縣調查站共同偵辦。

專案小組於27日持台灣嘉義地方法院核發之搜索票，前往洪男住處執行搜索，扣得犯罪用手機，並將人拘提到案，檢察官漏夜訊問後，認定洪姓男子涉及恐嚇公眾罪嫌，犯罪嫌疑重大，有羈押之原因及必要，向聲押獲准。

自張文案爆發後，涉及網路、大眾運輸系統及公共場所的恐嚇與危害安全案件，截至2026年1月14日止，全台共偵辦相關案件51件，而去年12月19日起至今年1月14日，全國因模仿張文案而出現的預告暴力、散布假訊息等網路貼文及留言案件共198件。

