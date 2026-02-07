嘉義男涉吸毒又酒駕撞死老翁 肇逃後遭逮

（中央社記者黃國芳嘉義縣7日電）嘉義市黃姓男子今天凌晨涉嫌酒駕經中埔鄉追撞1名7旬老翁不治，警上午逮捕肇逃黃男，除酒測值超標，經快篩檢測呈毒品安非他命陽性反應，警訊後，依肇事逃逸致死等罪嫌移送。

嘉義縣警察局中埔分局表示，25歲黃男凌晨與友人在中埔鄉喝酒聊天，直到凌晨4時40分左右，準備駕車返回嘉義市住家，在行經嘉義縣市交界時，追撞同向騎乘機車的78歲吳姓男騎士，吳男當場倒地不起，緊急送醫急救後仍不治。

廣告 廣告

警方說，事故發生3分鐘後，1名6旬的何姓機車騎士行經事故地點，不慎擦撞吳男的機車而摔倒在地，所幸送醫治療後無大礙；肇事的黃男當時並沒有留在現場，反而加速逃離。

警方據報，立即調閱路口監視器畫面，於上午7時左右，在嘉義市興業西路找到肇事的白色自小客車，後續於上午11時30分逮捕躲在住家的黃男，黃男坦承酒後駕車，警方進行酒測，經6個小時後的酒測值仍超標，為每公升0.27毫克。

警方表示，另外對黃男施以唾液快篩檢測，結果呈現第二級毒品安非他命陽性反應，涉嫌吸食毒品；黃男涉及毒駕、酒駕及肇事逃逸致人死亡，警方依肇事逃逸致死及公共危險等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1150207