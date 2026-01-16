記者林昱孜／嘉義報導

嘉義男發臉書限動嗆聲：「殺害總統、國防部長」！鐵捲門一開被抓了。（圖／翻攝畫面）

男子張文去年底在台北車站、中山商圈發動無差別攻擊，釀成4死11傷，案件於15日偵結，但由於張文墜樓身亡，儘管身揹8罪，仍予以不起訴處分。該起案件掀起模仿效應，嘉義中埔一名劉姓男子，在社群揚言「殺害總統、國防部長」，案經警方調查後，於14日持拘票前往逮人，鐵捲門一開，立即將人逮捕，訊後移送嘉義地檢署偵辦。

嘉義男發臉書限動嗆聲：「殺害總統、國防部長」！鐵捲門一開被抓了。（圖／翻攝畫面）

張文事件發生後，全台人心慌慌，社群接連出現恐嚇訊息，近日臉書限時動態上頭寫著「殺害總統、國防部長」恐嚇訊息，經專案小組調查後，發現嘉義縣中埔鄉劉姓男子涉有重嫌，並向檢方申請拘票。

廣告 廣告

14日持拘票前往劉男住處，鐵捲門一開，隨即將劉男帶回警局，訊後全案依涉犯恐嚇公眾、妨害自由等罪嫌，移送嘉義地方檢察署偵辦。警方呼籲，重大治安事件發生後，社會處於高度敏感期，民眾切勿以「開玩笑」或「求關注」心態散布恐嚇言論。



更多三立新聞網報導

比利時籍女子「走出巷子穿越馬路」客死異鄉 撞死人台南騎士下場曝光

台南桂田酒店Buffet吃到蟑螂腳⋯主廚瞎扯「是蝦腳」她氣炸！業者回應了

惡鄰2幼子亂刀砍死爸媽！小兄弟姑姑想一幕割心：聽到他判死嬤終於能睡

嘉義白犬遭「勒脖吊貨車尾」馬路拖行 路磨破皮＋脫肛「血糞灑地」瀕死

