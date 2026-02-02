嘉義男童才1歲8個月大「離奇猝死」媽媽猛按CPR急送醫…卻沒能救回他

社會中心／陳弘逸報導

嘉義市前天（1日）清晨驚傳男童離奇死亡的案件。（示意圖／PIXABAY）

嘉義市前天（1日）清晨驚傳男童離奇死亡的案件，他的母親發現人在嬰兒床上，已無呼吸心跳，緊急通報醫護人員並實施CPR，送醫搶救後，仍宣告不治；經相驗，初步未發現兒虐跡象，預計明天（4日）上午解剖複驗，釐清死因。

據《自由時報》該男童約1歲8個月大，前天（1日）清晨7時許，在嬰兒床上呼吸急促，被母親發現時，沒了呼吸心跳，緊急通報醫護人員並實施CPR，於7時52分送到醫院急救，卻在8時42分宣告不治。

事後經檢方相驗，初步未發現男童遺體有外傷，也沒有發現兒虐跡象，因死因不明，將安排於明天（4日）上午解剖複驗，釐清死因。

