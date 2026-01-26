嘉義男童遭母「摸下體」6秒檢查尿床 外公錄影傳社工…她就被起訴了

單親媽對熟睡兒子「摸下體」6秒檢查尿床，遭起訴乘機猥褻。示意圖

嘉義一名單親媽前年帶6歲兒子寄居娘家時，因精神狀況不佳一度對孩子掐脖，遭男童外祖母向法院聲請保護令；審理期間她因擔心熟睡兒子是否尿床，半夜進房將手伸進男童褲襠摸下體，被陪睡的男童外公錄影交給社工，經通報後遭檢方依乘機猥褻罪嫌起訴。一、二審法院調查後均認為，單親媽當時是要檢查兒子是否尿床，無猥褻犯意，外公也證稱錄影本意是要請社工交給醫師評估女兒精神狀況，沒有提告意思，最後判決單親媽無罪。

檢方起訴指出，案發當晚單親媽媽見男童熟睡，竟拉開其褲子並伸手觸摸下體約6秒鐘，涉嫌乘機猥褻罪。她應訊時否認犯行，表示自己每天都要吃精神科藥物，沒吃就不知道自己在幹嘛，當天她沒有吃藥，也不知道有發生這件事等。

一審嘉義地院審理時勘驗外公錄影畫面，顯示單親媽曾詢問男童：「你有沒有要尿？」她庭訊時也堅決否認犯行，辯稱是因為聽母親提到兒子在學校會尿褲子，當晚擔心孩子尿床，才去叫他起床包尿布或檢查有無尿濕。

法院勘驗錄影檔案發現，她拉開男童褲頭時確實曾對孩子說：「你頭躺過去啦，你有沒有要尿？」而當時孩子因半夢半醒，有翻身閃躲動作，單親媽還輕拍其臀部將褲子穿好，又叮嚀：「我要去跟阿嬤睡了，掰掰。」法官認為，這些動作與一般家長檢查幼兒有無尿濕情狀相符，且母子隨後的互動亦屬常態，並無異狀。

錄影的男童外祖父出庭作證則表示，當時他在現場錄影，是因為女兒當時精神狀況不穩定，之前有請社工協助。當天他曾阻止睡客廳的女兒進房察看孩子狀況，怕驚擾鄰居，但女兒堅持要進來，他只好拿起手機錄影，目的是要交給社工轉交醫師，協助評估女兒日常生活出現的狀況，沒想到社工會通報檢警。

法院審理後認為，單親媽並無猥褻犯意，一、二審均判決無罪。可再上訴。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



