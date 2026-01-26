嘉義男童遭母「摸下體」6秒檢查尿床 外公錄影傳社工…她就被起訴了
嘉義一名單親媽前年帶6歲兒子寄居娘家時，因精神狀況不佳一度對孩子掐脖，遭男童外祖母向法院聲請保護令；審理期間她因擔心熟睡兒子是否尿床，半夜進房將手伸進男童褲襠摸下體，被陪睡的男童外公錄影交給社工，經通報後遭檢方依乘機猥褻罪嫌起訴。一、二審法院調查後均認為，單親媽當時是要檢查兒子是否尿床，無猥褻犯意，外公也證稱錄影本意是要請社工交給醫師評估女兒精神狀況，沒有提告意思，最後判決單親媽無罪。
檢方起訴指出，案發當晚單親媽媽見男童熟睡，竟拉開其褲子並伸手觸摸下體約6秒鐘，涉嫌乘機猥褻罪。她應訊時否認犯行，表示自己每天都要吃精神科藥物，沒吃就不知道自己在幹嘛，當天她沒有吃藥，也不知道有發生這件事等。
一審嘉義地院審理時勘驗外公錄影畫面，顯示單親媽曾詢問男童：「你有沒有要尿？」她庭訊時也堅決否認犯行，辯稱是因為聽母親提到兒子在學校會尿褲子，當晚擔心孩子尿床，才去叫他起床包尿布或檢查有無尿濕。
法院勘驗錄影檔案發現，她拉開男童褲頭時確實曾對孩子說：「你頭躺過去啦，你有沒有要尿？」而當時孩子因半夢半醒，有翻身閃躲動作，單親媽還輕拍其臀部將褲子穿好，又叮嚀：「我要去跟阿嬤睡了，掰掰。」法官認為，這些動作與一般家長檢查幼兒有無尿濕情狀相符，且母子隨後的互動亦屬常態，並無異狀。
錄影的男童外祖父出庭作證則表示，當時他在現場錄影，是因為女兒當時精神狀況不穩定，之前有請社工協助。當天他曾阻止睡客廳的女兒進房察看孩子狀況，怕驚擾鄰居，但女兒堅持要進來，他只好拿起手機錄影，目的是要交給社工轉交醫師，協助評估女兒日常生活出現的狀況，沒想到社工會通報檢警。
法院審理後認為，單親媽並無猥褻犯意，一、二審均判決無罪。可再上訴。
★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595
回到原文
更多鏡報報導
病魔代勞「老天先收」8死囚 盤點近年分屍魔、改運魔成死牢逃兵
花4500萬買北高雄頂樓豪宅竟漏水13處！名醫夫婦怒告知名建商 判決峰迴路轉…贏了
抓猴密技再+1！殯葬人妻偷吃同事竟用蝦皮傳情 「你硬得很快」200頁鹹濕對話流出
年終4.4個月卻想哭！台銀女曝「實領金額」淚崩：買房不敢想 看這行破百萬超羨慕
其他人也在看
陸夫妻吃完娃娃菜全身出血送ICU！竟是因包菜舊報紙染滅鼠藥
大陸浙江台州一對夫妻透過網路平台購買娃娃菜後食用，竟因「可滅鼠（Brodifacoum）」中毒雙雙送進加護病房。妻子楊女士在加護病房搶救一個多月才好轉，丈夫則出現全身出血、肺積水、呼吸衰竭等症狀。警方調查後鎖定毒源，發現商家為壓縮成本使用沾染殺鼠劑的舊報紙包裝蔬菜，導致有毒物質滲透污染。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
「孩子的腦子不容買賣」 馬克宏籲加快15歲以下社群媒體禁令
法國總統馬克宏表示，他希望政府加快法律程序，以確保9月新學年開始前，禁止15歲以下兒童使用社群媒體的禁令能生效。（戚海倫報導） 美國有線電視新聞網CNN報導，法國總統馬克宏說，「我們孩子和青少年中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
別再說酒醉誤事！醫團怒：醫療暴力國家必究 不提告也要罰
日前一名患者酒後大鬧台中中港澄清醫院急診，毆打護理師致腦震盪。北市醫師職業工會指出，不該把所有暴力劃歸為酒醉誤事，並強調無論醫護人員有無要提告，國家都要追究當事人的惡行。衛福部次長林靜儀則呼籲法界，不要再認為病人身體不舒服「其情可憫」，傷害來救命治療的人甚至影響其他人接受治療的機會，是加倍惡劣。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
牆外文摘：《芳華》招魂？「文革就是中國人的大屠殺」
電影《芳華》被解讀為文革隱喻，再度成為熱門話題。小說原著作者、電影編劇嚴歌苓表示，自己「對文革這麼仇恨的人，我不可能去用文革這樣的一個隱喻來寫我的小說」。德國之聲 ・ 1 天前 ・ 8則留言
澎湖縣將軍派出所 搖身一變成為觀光景點
澎湖縣警察局為呼應澎湖縣政府推動「將軍嶼城市色彩計畫」，並配合漁村聚落美學再造政策，望安警分局將軍派出所外觀彩繪工程，今（26）日完竣並完成驗收，把將軍派出所打造成融合在地民俗風情、觀光意象與人文色彩的嶄新警政空間，不僅提升整體環境美感，也為居民與遊客提供更優質、友善的服務品質。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
吸收政院退休官員變共諜「回台發展組織」 台商遭求重刑10年
在中國經商的鄭明嘉自2008年赴中國大陸廣東省廣州市創業後，遭中共統戰部吸收，成為中共情治人員，並吸收前往中國教書的我國前行政院公共關係科科長胡鵬年，2人與中共統戰部合作，返回台灣意圖吸收下線，所幸被2人接觸的對象大多數拒絕合作，台高檢署獲報後發動四波搜索行動，並將2人收押禁見，全案於今(1/26)日偵結，依違反《國家安全法》起訴，其中對鄭男求處10年徒刑。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 452則留言
不碰甜、吃清淡也出事？50歲養生男「血管全塞住」 醫揪「元凶」嗨過頭
時序邁入歲末年終，尾牙與聚餐接連登場，歡聚之餘若嗨過頭，恐對健康造成負擔。心臟內科醫師蔡松恩分享，一名50歲男子平時生活規律，飲食清淡、不碰甜食，未料在一次跨年聚會中，他熬夜狂歡又吃麻辣鍋，突感覺不適就倒地休克，送醫檢查發現血管整個塞住險喪命。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 95則留言
台中女警嗆開槍盧秀燕！家屬揭「職場霸凌」黑幕、律師曬親筆信還原真相
去年12月間，台北發生張文隨機殺人事件，事件發生後，台中25歲的黃姓女偵查佐，失控在社群上發文嗆「盧秀燕腦門開3槍」引發喧然大波，黃女目前遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師揭露女兒遭「職場霸凌」、被排擠孤立，甚至被偵查隊關姓副隊長關進會議室「收驚」，造成女兒就此失控脫序。今（27日）下午，黃家透過律師公開女警親筆信，還原遭霸凌的真相。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 14則留言
退休金差433萬元！月薪3萬上班族這樣做 存出866萬元
想讓退休後的日子過得更安穩嗎？勞動部大力推薦，善用勞退新制的「自願提繳」機制，為自己的退休金加碼，有機會多433萬元。 越早開始 複利效果越驚人 勞動部指出，退休規劃的關鍵在於「及早開始」，時健康2.0 ・ 1 天前 ・ 14則留言
滾燙熱水傾倒前夫身上！悍婦下場出爐
高市尤姓婦人懷疑陳姓前夫有新歡，還要求她搬離住處，竟趁他在沙發熟睡時，用大量滾燙熱水朝他背部傾倒，被高等法院高雄分院改依重傷害罪，判處徒刑5年8月，她不服上訴被駁回並定讞。 據了解，2021年11月8日，尤婦與陳男達成離婚協議後，搬離前鎮區住處，但偶爾會回來拿東西。隔年3月9日中午，尤婦回到該處，陳自由時報 ・ 1 天前 ・ 5則留言
天道盟會長黑狗遭斷腳筋！竟是他為義父尋仇 檢依重傷害未遂起訴
回顧案情，徐鉯翔過去認高寶勝為義父，也知悉過去賴億營曾找人來圍毆高寶勝，並導致其最終跛腳、行動有所不便，記恨在心中。徐為了替高尋仇，找來友人王銘緯一同策畫復仇，並派人跟監賴億營，於去年的12月1日掌握其人在台北市萬華區中華路停車場的行蹤。隨後，徐鉯翔、王銘緯...CTWANT ・ 1 天前 ・ 5則留言
【2026年1月活動推薦】淡水天元宮櫻花季、台中史努比、賞梅景點、高雄野森動物學校、年貨大街、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了1月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，1月有淡水天元宮櫻花季、台中史努比、年貨大街、賞梅景點、彰化月影燈季、高雄野森動物學校、春遊彰化、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 週前 ・ 8則留言
2026台灣燈會「進嘉門 • 伊嘉人」新住民燈區溫暖點亮嘉義
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府今（26）日在縣府中庭舉辦「2026台灣燈會—新住民燈區」宣傳記者會，台灣好報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警
社會中心／王毓珺 吳培嘉 台北報導台北市發生一起離奇命案！在中山區，有一名26歲的網紅模特兒，陳屍在租屋處，離奇的是，案發時，只有男朋友在場，男友卻不報案，反而是拍下女模的嘴巴塞著襪子，雙手被窗簾綑綁的影片，甚至把影片傳給房東，說自己很忙、不想報警，後續，警方在屋內發現大量毒品，當場將死者男友依毒品罪逮捕。大批員警，在屋內將一名男子團團圍住，因為這裡發生命案，死者是男子的女友，警方更是在房裡，發現大量毒品。光是垃圾桶裡面，就找到19包使用過的毒品咖啡包，警方懷疑穿著粉色上衣的死者男友，涉有重嫌，當場將他逮捕。女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警（圖／民視新聞）附近住戶：「救護車來啊急救，警察也有來，急救很久，他（送）去醫院警察也有再來。」民視記者王毓珺：「情侶檔租屋的地點，就在榮星花園附近，但是案發時男友並沒有報案，而全案會曝光，就是因為男友拍下女友生前昏迷的畫面，傳給房東。」警方初步調查，26歲的死者洪姓女子，是一名網紅模特兒，精緻五官、甜美笑容，吸引大批粉絲關注，她從屏東北上打拚，卻離奇喪命，涉有重嫌的林姓男友，疑似在八大行業上班，有毒品、詐欺、傷害等前科，因為毒駕入監服刑，案發時，他拍下女友，嘴巴咬著襪子，雙手被窗簾綑綁，將影片傳給房東，表示自己很忙，不想報案，後續供稱，覺得女友一直抽搐，很像中邪，才會用窗簾綁住，固定雙手。女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警（圖／民視新聞）附近住戶：「好像是分租的，是不是人家好像有請他要搬離，不要再租他了，他們好像不願意搬還怎樣，是常常吵架呢還是說不付房租，可能要問屋主。」儘管案發當下，只有男友在場，但檢警沒有直接證據，能證明他跟命案有關，只能先依毒品罪嫌移送，至於男子是否和女友的死有關，檢警還要調查。原文出處：女模「嘴塞襪.窗簾綁手」離奇死亡！男友顧拍片：不用報警 更多民視新聞報導男子傳「女子綑綁片」給房東！被逮竟詭喊這4字女模離奇死亡！男友只顧錄影「嘴塞襪、窗簾綑綁」稱她中邪女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警民視影音 ・ 1 天前 ・ 6則留言
嫌單車太慢爆粗口 廂型車駕駛亮刀嚇壞人｜#鏡新聞
新北市警方26日晚間接獲報案，一名廂型車的駕駛經過國慶路時，跟一名單車騎士爆發衝突，駕駛後來還亮刀恐嚇，幸好警方即時趕到現場，當場掏出警棍將刀子擊落，並且把駕駛帶回警局，整個過程都被路過民眾拍下PO上網，大讚警方來的真的很快。鏡新聞 ・ 8 小時前 ・ 1則留言
啃老逆子弒雙親2／靠銅板美食辛苦持家 佛心夫妻養大無業惡魔子）
本刊調查，死者廖姓夫妻平常在新北市三重區仁愛街賣蔥油餅，一賣就是30多年，每份蔥油餅只賣25至35元，被評為物美價廉、外酥內軟，且夫妻倆待人親切，所以生意不錯，也吸引不少外地饕客及美食部落客光顧，被封為三重的銅板美食。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 3則留言
剴剴案二審宣判！劉彩萱維持無期徒刑、劉若琳依然18年
台灣高等法院今日（27日）上午9點30分將針對保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐死1歲男童剴剴案進行二審宣判，二審開庭時劉彩萱起身鞠躬道歉，表示會請律師與死者家屬談賠償，法官剛剛已宣判，維持一審刑度，劉彩萱無期徒刑、劉若琳被判18年。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 3則留言
孫生老媽又惹事! 偷店家名牌包 落網瞎扯:眼睛開刀看不見
社會中心／洪巧璇、黃啓豪 新北報導網紅孫生的媽媽又惹事！26號下午1點，她到新北市淡水一間鍋燒意麵店用餐，趁店員不注意，偷偷潛入店家儲藏室，偷走老闆的名牌包以及2千元財物，當場被抓包，沒想到她卻和警方供稱，自己眼睛開刀看不見，不知道拿了什麼，最後仍被警方依竊盜現行犯逮捕。員警vs.報案民眾：「錢包，原本包包放在裡面。」穿著羽絨外套的婦女，手靠在桌上撐著頭，她偷竊被逮個正著，警方到場也沒怕，一副若無其事的樣子，這名女子就是網紅孫生的媽媽。26號下午1點多，孫姓竊賊來到新北市淡水區中山北路上，一間新開的鍋燒意麵店用餐趁業者不注意，偷偷跑進去店家儲藏室，偷走餐廳老闆的名牌包，以及包包內共計2千元的財物，民眾報警後，孫生的母親，竟和警方瞎扯說自己眼睛開刀看不見，不知道拿了什麼。孫生老媽又惹事！偷店家名牌包 落網瞎扯：眼睛開刀看不見（圖／民視新聞）孫生媽媽偷的就是這顆台幣5萬8千多元的Gucci貝殼包，而抓包孫媽偷竊的，就是站在她旁邊，穿著藍色帽踢男子，他是"半導體千金"張喬菲的先生，王元，也是他親眼目睹孫媽的偷竊行為，才見義勇為，幫忙抓賊。淡水分局水碓派出所所長周名鴻：「趁隙潛入店家儲藏室竊取店員包包，準備離去時遭民眾發現攔下並報警，依竊盜現行犯將其逮捕。」孫生老媽又惹事！偷店家名牌包 落網瞎扯：眼睛開刀看不見（圖／民視新聞）孫生的媽媽早就不是第一次偷竊，卻屢勸不聽，母親一再惹麻煩，也讓孫生相當無奈。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：孫生老媽又惹事！偷店家名牌包 落網瞎扯：眼睛開刀看不見 更多民視新聞報導罷王美惠連署涉造假 國民黨嘉義市黨部11人被起訴最新／涉掏空台鹽綠能公司4億 陳啓昱遭押逾1年1200萬交保桃園驚傳「紅衣女墜樓」頭顱破裂身亡！民俗專家示警1事民視影音 ・ 20 小時前 ・ 2則留言
彩虹架起山中來往橋樑！屏東原民文化園區「彩虹橋」恢復通行
原住民族委員會原住民族文化發展中心（以下簡稱原發中心）的原住民文化園區是春節遊客走春的熱門景點，園區內的指標性景點「一號吊橋（彩虹橋）」及「二號吊橋（觀流橋）」已全面完工，今天正式通橋，將迎接春節期間的龐大人流。原住民族文化園區內的「彩虹橋」及「觀流橋」在整修約2年後，今天在部落耆老的祈福聲中正式重自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言