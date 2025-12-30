嘉義男組販毒集團藏身民宅 一審判刑11年9月

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義一名張姓男子與暱稱「永和豆漿」、「宇哥」等人合資組販毒集團，在大馬路旁民宅分裝俗稱喪屍菸彈的依托咪酯、毒品咖啡包、愷他命等毒品，今年3月被警方破獲，張男與集團成員6人被送嘉義地檢署起訴。嘉義地方法院審結，張男犯組織犯罪危害防制條例、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪，判處應執行有期徒刑11年9月，全案可上訴。

另，許姓、吳姓、王姓、羅姓、陳姓等販毒集團成員，分別依販賣第二級、第三級毒品罪，處以6年2月、5年11月、5年11月、5年8月、6年6月有期徒刑。

檢警調查，張男在網路社群軟體Telegram上「永和豆漿」、「宇哥」不明身分網友組販毒集團，出資購毒、招募人員，透過社群軟體微信發送廣告，「宇哥」接單後由張男派單指示許、吳、王、羅、陳等外送員到指定地點與買家面交毒品與款項，除外送服務，還開放買家入內吸食、「得來速」取貨模式，24小時輪班經營。

檢警突擊破獲時，現場起出霰彈槍、非制式手槍、子彈等槍械；張男在法院庭訊坦承，2022年至2023年在水上鄉某處堤防，以6萬元向不明男子購得霰彈槍、非制式手槍、鋼管槍與制式霰彈，然而辯稱手槍是否具殺傷力仍有疑問，然而經刑事警察局鑑定具殺傷力，事證明確。

法官認為，張男等6人身體健全、思慮成熟，卻為了圖近利販賣混合第二級毒品、第三級毒品給他人，助長施用毒品歪風，長遠對社會秩序有不利影響，且張男無故非法持有大量違禁物等武力，對社會秩序有嚴重影響，實當懲戒，審酌犯後態度、侵害法益程度等分別量刑。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

