嘉義男臉書揚言「殺總統」下場慘 鐵捲門一開被警抓走

張文隨機攻擊事件掀起網路模仿效應，先前有民眾在網路揚言「殺害總統、國防部長」等語，嘉義中埔警分局展現高度科技偵效率，查獲涉嫌人到案。

劉姓嫌疑人遭警方帶回。（圖／警方提供，下同）

中埔分局表示，日前獲報有民眾在臉書限時動態發布恐嚇公眾訊息，揚言「殺害總統、國防部長」等語，留言內容向不特定多數人公開散布，已逾一般情緒性言論範圍，足以使一般社會大眾及政府機關人員心生畏懼，影響公共秩序及社會安寧，致生社會恐慌。

中埔分局立即組成專案小組，經蒐證及調閱相關資料後，查知住於中埔村的劉姓嫌疑人涉嫌重大，經報請臺灣嘉義地方檢察署檢察官指揮偵辦後，於1月14日在中埔村一帶拘捕劉嫌到案。全案依涉犯恐嚇公眾、妨害自由等罪嫌，移送臺灣嘉義地方檢察署偵辦。

廣告 廣告

中埔警呼籲，重大治安事件發生後，社會處於高度敏感期，民眾切勿以「開玩笑」或「求關注」心態散布恐嚇言論。相關單位將持續保持密切合作，利用科技偵查方法嚴密巡查網路動態，絕不容許有心人士挑戰法治底線。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

延伸閱讀

WBC/柯蕭代表美國隊出戰經典賽 對決大谷翔平機會低

屏東民宅凌晨火警！獨居男受困被救出仍告不治

張文決裂家人自我封閉 疑遭怒斥「廢材」成墜魔關鍵