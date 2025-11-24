嘉義男臉書預告犯案放話「超越鄭捷」！判刑結果出爐

臉書發文預告犯案並嗆聲「超越鄭捷」，何男被判有期徒刑4月，得易科罰金。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 今年10月嘉義市1名何姓男子在臉書發文，揚言要在火車站、車廂內進行暴力犯罪，更嗆聲「鄭捷我會超越你！」引起網友恐慌，警方循線將何男帶回偵辦，最終法院依恐嚇公眾罪，判處何男有期徒刑4月，得易科罰金。

年約26歲的何姓男子10月突然在臉書PO文「10/22我會！！大量吸毒！！去火車站~車廂內~隨即殺人！」更揚言「鄭捷我會超越你！」網友紛紛留言呼籲冷靜，並截圖檢舉與報警。

遭警方逮捕後，何男坦承犯案，供稱貼文只是「情緒發洩」，並無實際犯案計畫，過去何男曾因毒品案被判刑入監，相隔半年又犯案，起因僅是與家人相處不睦。

警方並未在何男住處查獲刀械或毒品等違禁物，但法官認為何男曾被判刑入監，5年內故意再犯有期徒刑以上罪，為累犯，依法加重其刑，貼文恐嚇公眾，對社會秩序產生危害，依恐嚇公眾罪判處何男有期徒刑4月，得易科罰金，可上訴。

