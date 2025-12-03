嘉義男酒駕撞死婦！肇逃找女網友車震 檢方建請重刑

楊男酒駕撞死人，還肇逃與女網友見面，檢方起訴建請重刑。（示意圖，pexels）

嘉義縣一名34歲楊姓男子去年深夜酒後駕車撞死陳姓婦人後逃逸，前往與女網友見面並在車上發生性行為。警方於事發2小時內循線將他查緝到案，酒測值高達每公升1.05毫克。嘉義地方法院國民法官法庭開庭審理，檢方當庭播放案發行車紀錄器畫面，楊男才認罪，表示已與死者家屬達成和解、完成賠償，不過，檢方認為情節重大，仍建請法院從重量刑。

楊男於2025年5月7日酒駕行經嘉義市民生南路時，撞上剛下車步行的陳姓婦人，造成對方彈飛至對向車道，重傷送醫不治，肇事後他加速離去，警方調閱監視器，循線在2小後於嘉義縣水上鄉住處將人逮捕，且酒測值達每公升1.05毫克。

檢方調查發現，楊男逃離現場後，仍前往與女網友會面，並在車內發生性行為，此外，他還曾折返事故路段，看到救護車卻未上前通報，女網友到庭作證時表示，曾注意到車頭凹陷，當時楊男坦承曾喝酒。

案件進入國民參與審判程序，檢方播放案發監視器與行車紀錄影像，楊男在警詢時多次否認酒駕與撞人，如今才承認犯行，並表示已與家屬和解、完成和解，檢方認為其行為惡性重大，建請處以重刑。

