嘉義男限動「嗆殺總統」鐵捲門一開就被逮捕

嘉義一名劉姓男子近日在臉書限動上發布恐嚇訊息，揚言「殺害總統、國防部長」，由於不久前才發生造成全台不安的「張文隨機攻擊事件」，唯恐掀起網路模仿效應，中埔警分局展現高度科技偵效率，立刻將該名男子逮捕到案。

警方獲報有男子「限動嗆殺總統」

中埔分局指出，日前獲報有民眾在網路社群平臺（臉書限時動態）發布恐嚇公眾訊息，揚言「殺害總統、國防部長」等語，留言內容係向不特定多數人公開散布，已逾一般情緒性言論範圍，足以使一般社會大眾及政府機關人員心生畏懼，影響公共秩序及社會安寧，致生社會恐慌。

中埔分局高規格辦案

中埔分局立即組成專案小組，經蒐證及調閱相關資料後，查知住於本轄中埔村之劉姓嫌疑人涉嫌重大，經報請臺灣嘉義地方檢察署檢察官指揮偵辦後，於1月14日在中埔村一帶拘捕劉嫌到案。全案依涉犯恐嚇公眾、妨害自由等罪嫌，移送臺灣嘉義地方檢察署偵辦。

中埔分局呼籲，重大治安事件發生後，社會處於高度敏感期，民眾切勿以「開玩笑」或「求關注」心態散布恐嚇言論。相關單位將持續保持密切合作，利用科技偵查方法嚴密巡查網路動態，絕不容許有心人士挑戰法治底線。

警方14日持拘票逮人，警方蹲在民宅前等著鐵門緩緩打開，並對屋內的人打了招呼後，直接走進去，最後帶回劉男，依恐嚇公眾、妨害自由等罪嫌移送。

