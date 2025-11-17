嘉義癌末男地檢拘留室猝死 醫院初判疑氰化物中毒

嘉義地檢署／陳致愷翻攝





嘉義縣57歲羅男15日因涉槍砲案遭民雄警方逮捕，16日移送嘉義地檢署，由秋股檢察官詹喬偉偵辦，檢方對羅男聲請羈押，由嘉義地院華股法官卓春慧裁准。不料，羅男在還押地檢拘留室時，卻突然表示身體不適並口吐白沫，經救護人員送醫後仍宣告不治，醫院初步診斷為氰化物中毒，檢方將於19日上午解剖進一步釐清死因。

嘉檢指出，嘉義縣民雄警分局11月15日晚上10時30分許，接獲民眾報案，警方調查發現當日晚上10時許，羅男在嘉義縣大林鎮某處民宅外開槍1發，涉有違反槍砲彈藥刀械管制條例案件。警方於同日晚上11時30分許攔查被告，於隔（16）日凌晨0時許，在其駕車行經之產業道路路邊扣得槍枝1把、霰彈8顆及空彈殼1顆，並以現行犯逮捕被告。

嘉檢表示，警方16日下午2時許，將羅男移送該署由內勤檢察官詹喬偉偵辦，經檢察官於同日下午6時許複訊後，認被告所涉違法持有槍枝，犯罪嫌疑重大，係有期徒刑5年以上重罪，有羈押之原因及必要，聲請臺灣嘉義地方法院羈押禁見獲准。嗣於同日晚上9時15分許，地院法警將被告移交該法警交接過程中，死者表示身體不適，法警隨即撥打119救護專線送醫，急救無效死亡。

嘉市警二分局初步調查表及報驗書指出，羅男21時18分送往聖馬爾定醫院進行急救，21時38分已無自發性呼吸心跳，22時01分停止心肺復甦急救宣告死亡，醫院初步診斷為氰化物中毒，全案報請檢察官相驗。

今(17)日上午檢方初步相驗，安排19日（三）上午9時，在嘉義市殯儀館進行解剖，以確認死因；死者兒子今天相驗時到場，並質疑羅男大腸癌4期，身體狀況並不好已必須穿尿布，為何院檢一定要收押他？羅男所服下的氰化物從何而來？為何沒被搜出？希望檢方深入追查真相。

地檢署回應，目前無法確認羅男是否服用不明藥物，另外還需進一步確認大腸癌末藥物的藥理現象。至於檢身程序，因死者非受刑人，程序不會跟受刑人一樣，但家屬有疑慮，會以調字號調查行政程序，另解剖時也會採檢體進行毒藥物檢驗。

嘉義地院指出，羅男羈押庭訊問過程，曾表示罹患癌症，但陳述過程情緒尚平穩，法官訊後認為羅男有反覆實施之虞，裁定羈押。

