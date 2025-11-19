嘉義癌末男收押疑中毒暴斃 解剖翻案「沒癌也沒氰化物」

嘉義地檢署調查監視畫面，未發現羅男有疑似服藥的舉動。（資料照片）

嘉義縣警方15日晚間獲報，大林鎮民宅外有人開槍，循線逮捕涉嫌開槍恐嚇的羅姓男子，並在產業道路旁扣得槍枝1把、霰彈8顆等，嘉義地檢署16日訊後聲押獲准，但押解過程中，羅男突然口吐白沫疑似氰化物中毒，送醫搶救仍不治。家屬聲稱羅男已大腸癌第四期，為何仍堅持收押，嘉檢今（19日）解剖，初步排除死因是氰化物中毒，也沒有發現大腸癌病症，確切死因仍待採集檢體送驗釐清。

羅男綽號「大鼻雨」，15日晚間疑似在大林鎮某民宅外開槍，警方獲報前往攔查，在羅男開車經過的產業道路旁扣得槍枝1把、霰彈8顆等，依違反槍砲彈藥刀械管制條例逮捕羅男；由於羅男今年5月也曾向民宅開槍、打傷人，檢方認為羅男罪嫌重大，有羈押必要，遂向嘉義地方法院聲請羈押禁見。

16日羈押庭上，羅男自述患有大腸癌四期，但沒有就醫，拿不出證明；當晚9時許，羅男坐著輪椅準備回嘉檢拘留所時，突然表示身體不舒服，之後癱軟、口吐白沫，緊急送醫仍不治，醫院初步診斷為氰化物中毒。家屬質疑，羅男已坦承犯行、主動交槍，不解檢方為何執意押人；嘉檢指出，羅男到案時，隨身物品已依法搜查，在拘留室並無異狀，也調出監視畫面，沒有發現他有疑似服藥的舉動。

檢方今進行解剖，羅男胃部無明顯杏仁味，初步排除是氰化物中毒，也沒有大腸癌病症，但有心臟心室肥厚、脂肪浸潤、肺水腫情形；至於羅男為何要包尿布，研判是他生前吸食K他命留下永久性傷害，確切死因待採集檢體，進行病理切片檢查及毒藥物檢驗，才能綜合判斷。

