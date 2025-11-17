嘉義癌末男涉槍砲案被收押！拘留室突口吐白沫猝死...疑吞「氰化毒物」 將解剖釐清死因

[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導

嘉義縣大林鎮一名57歲羅姓男子，於本月15日晚間涉嫌在民宅外開槍，警方獲報到場，查獲涉持有具殺傷力的霰彈槍、霰彈8顆等，依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》逮捕羅男，檢方16日複訊後，向嘉義地方法院聲請羈押禁見獲准，不料羅男晚間在解還嘉義地檢署時，突在拘留室內昏倒，經送醫急救後仍不治，醫院初步診斷為「氰化物中毒」，據了解，羅男本身已罹患大腸癌4期，檢警預定於19日解剖，詳細死亡原因仍待相驗後進一步調查釐清。

羅男被裁定羈押後，突身體不適猝死，疑吞下氰化物身亡。（圖／翻攝畫面）

檢方表示，嘉義縣民雄警分局於15日晚間10時30分許獲報，羅男於在大林鎮一處民宅外開槍，警方趕抵現場並在路上攔查到羅男，並在其駕車行經的產業道路旁，查扣槍枝1把、霰彈8顆及空彈殼1顆，以現行犯遭逮捕，並在16日下午2時許將羅男移送地檢，經檢查官複訊後，認定其涉犯《槍砲彈藥刀械管制條例》，向法院聲請羈押禁見獲准。

警方查獲涉案槍枝。（圖／翻攝畫面）

然而，16日晚間9時15分許，地院法警和檢方法警交接時，羅男突表示身體不適，在嘉檢的拘留室中昏倒、口吐白沫，法警立即通報並將其送醫急救，但最終仍不治身亡，而醫院初步診斷羅男疑似氰化物中毒，目前已由法醫相驗，預計19日解剖確認死因，確切死因還有待釐清。

對此，嘉義地方法院表示，羅男在法院羈押訊問過程中，表示自己罹患癌症，但陳述過程和平，訊後認為羅姓被告有反覆實施之虞，因此裁定羈押，至於猝死是否與癌症病情相關，或有其他原因導致，仍待司法及醫療單位進一步釐清。

