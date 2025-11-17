嘉義癌末男涉槍砲案遭羈押 解送途中突身體不適猝死

嘉義一名羅姓犯嫌罹患癌症四期，遭裁定羈押後身體不適，送醫不治。資料照，侯柏青攝



嘉義一名涉嫌槍砲案件的羅姓男子，日前經警方報請嘉義地檢署偵辦，檢察官複訊後，向嘉義地方法院聲請羈押，昨日（11/16）晚間9點許經法院裁准羈押，不過晚間解還嘉義地檢署時，羅男突然身體不適，經送醫急救後宣告不治，詳細死亡原因仍待相驗後進一步調查釐清。

檢方表示，羅男因涉嫌槍砲案件，經檢查官複訊後向法院聲請羈押，法院也在訊後裁准。今日凌晨羅男被解還地檢署辦理後續流程時，竟於短時間內出現身體不適情況，現場人員見狀立即協助送醫，不過仍回天乏術。

嘉義地方法院表示，羅男在法院羈押訊問過程中，表示自己罹患癌症，但陳述過程和平，訊後認為羅姓被告有反覆實施之虞，因此裁定羈押，並於昨日晚間9點將其解還地檢署。據了解，羅男本身為癌症第四期末期，本身健康狀況已相當脆弱，不過此次猝死是和癌症病情相關，還是其他原因導致，仍待司法及醫療單位進一步釐清。

