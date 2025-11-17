嘉義癌末男試槍遭逮移送突昏迷 疑"吞氰化物"身亡

南部中心／鄭榮文、莊舒婷 嘉義報導

嘉義有名癌末的男子，日前因為涉及槍砲案件遭逮捕，沒想到在被法官裁定羈押後，準備移送看守所時，突然身體不適，緊急送醫後仍宣告不治，醫院初步懷疑是氰化物中毒，嘉義地檢署將在19日上午解剖，採集血液檢體進行鑑驗，釐清死因。

嘉義癌末男試槍遭逮移送突昏迷 初步懷疑「吞氰化物」身亡

嘉義一名男子朝著民宅開槍，遭警方逮捕。（圖／翻攝畫面）

15日晚間，一名男子打開車窗，朝著民宅開槍，接著就離開現場，巨大槍響嚇壞居民，警方獲報後在產業道路路邊找到槍枝等物，也循線將人逮捕。附近民眾：「他開很快就過去，開很快過去他在行駛當中順便就對了啦。」開槍的男子本身罹患大腸癌四期，就在被法官裁定羈押後，移送嘉義看守所前，突然身體不適。聲源：救護人員：「幫我拉一下一二三。」救護人員將他從救護車上，緊急送進醫院急診室搶救，不過經過急救後仍宣告不治。嘉義地方法院發言人官怡臻：「羅姓男子表示自己有罹患末期癌症，本院法警將羅姓男子解還地檢署，正在進行相關交接作業時，羅姓男子突然身體不適，緊急送醫急救後仍不治死亡。」

男子遭羈押後身體不適送醫搶救，但仍不幸身亡。（圖／翻攝畫面）醫院初步判斷，羅姓男子疑似是氰化物中毒，這也讓檢警懷疑，嫌犯是否畏罪輕生，但死者兒子覺得納悶，爸爸都已經被逮，身上若真的有放不明藥物，怎麼整個過程中都沒人發現？死者兒子：「他也知道他的疾病，他也已經包尿布了，你們自己都知道，為什麼還要堅持要收押他，他為什麼身上還會有那些東西，他都在你們那裡了。」嘉義地檢署主任檢察官江金星：「安排11月19日星期三上午9時，實施解剖同時採集血液等檢體，送法務部法醫研究所進行毒藥物鑑驗。」由於死者本身是癌末患者，到底是病發導致猝死，還是有可能服毒，還有待釐清。

