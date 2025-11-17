嘉義癌末男試槍遭逮 移送時竟昏迷不治 疑吞氰化毒物傷重亡

記者陳佳鈴／嘉義報導

羅男被移送嘉義地檢署複訊後，竟疑似吞下氰化物身亡。(圖/翻攝畫面)

嘉義大林57 歲羅姓男子 15 日深夜涉嫌在民宅外試槍，遭警方逮捕後依法移送，但在法院批准羈押後、準備交由地檢署收押的過程中，羅男突然倒地昏迷，送醫急救仍宣告不治。據了解，男子疑自行服用氫化物劇而亡檢警已介入後續司法程序，預定於 19 日解剖釐清確切死因。

事件發生於 15 日晚間 10 時 30 分，居民聽見槍響後立即報案。警方趕抵現場隨後在路上攔查到羅姓男子，並在其行經的產業道路旁查扣一把長槍、8 顆霰彈及 1 顆空彈殼。警方依現行犯將他逮捕並帶返偵訊。

昨（16 日）下午 2 時許，羅男被移送嘉義地檢署。檢察官於複訊後認定羅男涉犯《槍砲彈藥刀械管制條例》，屬 5 年以上重罪，且犯罪嫌疑重大，有滅證與逃亡之虞，因此向法院聲請羈押禁見，並於當晚獲准。

羅男已經癌末，竟然開車還在家外試槍，試槍過程也被監視器拍下。(圖/翻攝畫面)

案件出現卻出現意外轉折！（16 日）當晚晚間9 時 15 分，法院法警依程序將羅男移交地檢署法警時，他突然表示身體不適，接著倒地失去意識。法警立即通報並送醫搶救，但仍於稍後宣告不治。

警方指出，羅男生前罹患大腸癌第四期，近月來健康狀況明顯衰弱；初步研判不排除可能因自行服用氰化物致命，但確切死因仍須透過司法相驗與解剖確認。

