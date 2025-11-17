即時中心／顏一軒、黃彥翔報導

嘉義一名涉嫌槍砲案件、癌末的57歲羅姓男子，昨（16）日遭嘉義地檢署聲押禁見，嘉義地院裁准羈押。孰料他被往看守所前，突然於嘉檢拘留室內昏倒，經急救後仍不治；至於死因是否與癌症病情或其他因素相關，檢警預計將於後（19）日解剖釐清。





嘉義縣民雄警分局15日晚間10時30分許獲報，羅男於當晚10時在大林鎮一處民宅開槍，隨後警方依涉犯《槍砲彈藥刀械管制條例》罪嫌將羅男逮捕；並於翌（16）日凌晨零時許，在他駕車經過的產業道路邊，扣得槍枝1把、霰彈與空彈殼等證物。

警方隨後將羅男移送嘉檢偵辦，並依涉犯《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪嫌，向嘉院聲請羈押禁見羅男，法院隨後裁定羈押禁見，不過16日晚間要把人送進看守所前，他突然在嘉檢的拘留室中昏倒，法警隨即撥打119將人送醫，但最終仍宣告不治。

嘉院今早發布文字聲明證實，羅男在完成羈押庭訊問並裁定收押後，於後續交付作業時身體突發不適，雖然緊急送醫急救，但仍宣告不治；至於猝死是否與癌症病情相關，或有其他原因導致，仍需司法及醫療單位進一步釐清，預計將於19日解剖。





原文出處：快新聞／嘉義癌末男遭裁定羈押後離奇身亡 法院證實了

